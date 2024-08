JOURNEE DE L’EXCELLENCE SCOLAIRE : Une initiative à pérenniser en évitant à tout prix les frustrations

Le 23 août dernier, notre pays a célébré le mérite des meilleurs acteurs du monde éducatif à l’occasion de la Journée de l’excellence scolaire. Ce rendez-vous important a connu, notamment la présence effective du premier des Burkinabè qui est venu féliciter ces acteurs qui se sont distingués par leurs brillants résultats. Ces hommes et femmes ont ainsi reçu la reconnaissance de la Nation tout entière qui les a gracieusement récompensés pour avoir accompli avec brio leur mission. En fait, cet évènement n’est pas une première dans notre pays. Mais, pour cette année, les organisateurs ont placé la barre haut, notamment en terme de mobilisation des ressources et des partenaires. Des efforts qui ont eu un impact positif sur les prix qui ont été décernés aux différents lauréats. Par exemple, les super- enseignants (au primaire et au secondaire), contrairement aux années antérieures, ont reçu, cette année, à la place des traditionnels sacs en cuir, des villas et des chèques de cinq millions de francs CFA, chacun, sans compter les prix officiels composés, entre autres, d’ordinateurs, de motos et du numéraire. C’est une avancée notable qui vient apporter plus de valeur à cet évènement qui vise à promouvoir et à encourager l’excellence dans le milieu scolaire. C’est pourquoi je salue cette initiative qui pousse chaque acteur (élève comme enseignant) à se surpasser et à donner le meilleur de lui-même dans son travail.

Ces valeureux hommes et femmes méritent largement que la Nation les célèbre

Moi fou, c’est vrai que je n’ai pas les moyens d’offrir une villa ou de donner des chèques ou des motos. Mais je voudrais profiter, de cette occasion, pour rendre hommage à tous ces hommes et femmes qui assurent la noble et à la fois passionnante tâche de former les cadres de demain. Car, on le sait, être enseignant, c’est un sacerdoce. Et ce n’est pas moi qui le dis. C’est le chef de l’Etat lui-même qui l’a affirmé lors de la Journée de l’excellence scolaire au cours de laquelle il a salué le courage, la détermination et la résilience de ces «soldats» de l’éducation sur qui repose l’avenir de notre pays. C’est dire donc que ces valeureux hommes et femmes méritent largement que la Nation les célèbre. C’est en cela que la Journée de l’excellence scolaire trouve toute sa raison d’être. Et, je tiens sincèrement à féliciter, une fois de plus, les organisateurs qui, grâce à leurs efforts, ont pu inscrire l’évènement dans la durée. Je les encourage d’ailleurs à rester dans cette dynamique afin qu’on continue de célébrer le mérite des meilleurs acteurs du système éducatif dans notre pays. Mais je sais aussi que récompense rime très souvent avec frustrations en ce sens qu’il est difficile voire impossible de contenter tout le monde. En effet, distinguer quelques éléments, même les plus méritants, parmi une pléthore de monde, n’est pas chose aisée. Cela est d’autant vrai qu’on ne peut pas le faire sans faire des mécontents ou des insatisfaits. Ce faisant, j’invite les organisateurs à se baser sur des critères pertinents et objectifs dans la sélection des meilleurs enseignants du Burkina Faso et cela, sans complaisance aucune. Il y va de la pérennité et surtout de la crédibilité de l’évènement. C’est une donne importante sur laquelle les organisateurs ne doivent pas faillir au risque de produire l’effet contraire recherché à travers l’organisation de cet évènement.

«Le Fou»