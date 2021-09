LA CITE SANS VERTU

S’il est vrai que les réseaux sociaux ont fait de notre monde, un village planétaire au point que la moindre information peut être partagée en temps réel, on peut cependant déplorer l’utilisation qu’en font certains. En effet, nombreux sont ceux-là qui, on ne sait pour quelle raison, se plaisent à y diffuser de fausses informations souvent même alarmantes, contribuant ainsi à semer la panique et la psychose chez les populations. Toute chose qu’il faut déplorer, surtout dans ces moments difficiles que traverse notre pays attaqué de toutes parts par des ennemis invisibles. Voyez-vous ? Ça ne fait pas sérieux. Travaillons à bannir de nos comportements, certaines légèretés qui, parfois, nous desservent nous-mêmes si elles ne nous reviennent pas souvent à la figure tel un boomerang.

Cicéron

A lundi prochain !