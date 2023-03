LA CITE SANS VERTU

Le mensonge ! Voilà un exercice devenu banal ; tant les uns et les autres s’y adonnent à cœur joie. Le drame, c’est que certaines grandes personnes, pour bénéficier des bonnes grâces d’un tiers, choisissent de débiter des mensonges et cela, parfois au vu et au su de leurs enfants. C’est le comble de l’indécence, est-on tenté de s’exclamer ! Surtout quand on sait que, prenant les grandes personnes pour des modèles, les enfants aiment s’inspirer de leurs faits et gestes. Quand ceux-là qui devraient passer pour des exemples, deviennent des contre-exemples, on comprend pourquoi notre société est de plus en plus en perte de valeurs. C’est tout simplement déplorable.

Cicéron

A lundi prochain !