LA CITE SANS VERTU

Quand deux parties sont en conflit, il y a toujours des gens dont il faut absolument se méfier. Il s’agit, en effet, de ceux-là qui jouent le rôle de reporters. Ces derniers se plaisent à écouter ce que dit chaque partie pour le rapporter à l’autre, contribuant ainsi à envenimer la situation. Voyez-vous ? Ça ne fait ni sérieux ni responsable. Car quand on ne peut pas apaiser une situation, on ne devrait pas non plus, prendre du plaisir à l’aggraver au risque de provoquer l’irréparable. En tout cas, une chose est claire : on ne peut pas être en paix avec soi-même tout en contribuant à détruire les autres.

Cicéron

A lundi prochain !