LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Sécurisation du FESPACO : bravo aux FDS !

La 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) a refermé ses portes le 23 octobre dernier. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le défi de la sécurité a été relevé si fait que l’événement s’est déroulé sans couac ni anicroche. D’où la nécessité de rendre un vibrant hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) qui ont mouillé… le treillis pour que la fête soit belle. Bravo et encore bravo ! Il faut toujours garder l’arme au pied pour que le Tour du Faso qui bat actuellement son plein, soit aussi un succès.

COUP DE GUEULE

Bagarre entre un magistrat et un agent de santé : non aux ego surdimensionnés !

Une bagarre entre un magistrat et un agent de santé, a failli dégénérer en un conflit de corporation. Car, très remontés, les agents de santé ont abandonné les malades pour exiger la libération de leur camarade détenu dans les locaux de la gendarmerie de Dori. Heureusement qu’une solution a été vite trouveé après l’intervention de personnes-ressources puisque l’agent de santé a été libéré. Loin de nous l’idée de prendre position dans cette affaire mais c’est le lieu d’appeler les uns et les autres à la pondération. Car, il ne sert à rien de vouloir bander les muscles là où il ne le faut pas.

