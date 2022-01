LA SEMAINE DE RAOGO

*Coup de cœur

Libération de Nadiagou : bravo aux FDS !

Assiégé depuis plusieurs mois par des Hommes armés non identifiés (HANI) ainsi qu’on les appelle, le village de Nadiagou dans la commune de Pama, dans la région de l’Est, a été libéré le week-end écoulé. En effet, les Force de défense et de sécurité (FDS) y ont conduit une opération au cours de laquelle plusieurs terroristes ont été neutralisés au grand bonheur des populations dont la plupart avaient migré vers d’autres localités. Bravo donc aux FDS pour cette action de salubrité publique qui, si elle s’inscrit dans la durée, pourrait faire changer la peur de camp.

*COUP DE GUEULE

Braquage mortel à Maoda : Haro sur les pêcheurs en eaux troubles !

Deux cars de deux compagnies de transport de la place ont fait l’objet d’une attaque entre Diapangou et Gounghin sur l’axe Ouaga/Fada, faisant deux morts et de nombreux blessés. Tout porte à croire qu’il s’agit là de l’œuvre de bandits armés puisqu’à l’issue de l’attaque, ils ont procédé à des fouilles des passagers et ont réussi à emporter une importante somme d’argent. Voyez-vous ? Il y a des gens qui, profitant de la crise sécuritaire dans notre pays, veulent pêcher en eaux troubles à travers des vols à main armée.