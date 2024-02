LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Soutien à l’effort de guerre : merci aux détenus !

Répondant à l’appel à contribution à l’effort de guerre, des prisonniers ont laissé parler leur cœur. En effet, après les pensionnaires des prisons civiles de Ziniaré et de Kongoussi, c’est au tour de ceux de Boromo d’exprimer leur soutien aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) dans le combat qu’ils mènent pour la libération de notre pays. En plus des numéraires qu’ils ont remis aux autorités locales, ils se sont aussi dit disposés à aller au front si les autorités compétentes le jugent nécessaire. Bravo donc à nos compatriotes en prison pour ce geste hautement patriotique qui prouve que même étant en conflit avec la loi, ils restent attachés à la mère-patrie.

COUP DE GUEULE

Milieu scolaire : haro sur ces élèves qui promeuvent la violence !

Le milieu scolaire, plutôt que d’être le creuset du savoir, est devenu le haut lieu de la délinquance et de la promotion de la violence. En effet, quand ce ne sont pas des enseignants que certains élèves agressent, ce sont d’autres élèves qui en font les frais. Comment peut-il en être autrement quand on ait que certains parents donnent la fâcheuse impression d’avoir démissionné face à l’éducation de leurs enfants abandonnés à eux-mêmes ? Voyez-vous ? Il y a péril en la demeure. Tant et si bien que si rien n’est fait, notre société court à sa perte.