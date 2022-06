L’Afrique au Mondial 2022, faut-il espérer mieux ?

L’Afrique au Mondial 2022, faut-il espérer mieux ?

La Coupe du Monde 2022 qui se déroulera au Qatar à partir du mois de novembre prochain, sera comme souvent, le rendez-vous des grandes nations pour célébrer la plus grande fête du football mondial. Le continent africain ne sera pas en marge. Avec ses cinq représentants, l’Afrique aura la lourde mission de conjurer le sort et envoyer au moins une équipe en quart de finale, chose qui n’est plus arrivée depuis 2010, avec le Ghana. Deux éditons du Mondial se sont passées et les sélections africaines sont à peine arrivées à sortir du groupe. Seule l’Algérie en 2014 s’était hissée en huitièmes. Voici une nouvelle édition, celle d’espoir pour la renaissance africaine. Téléchargez l’application CongoBet pour parier en toute tranquillité.

La Tunisie, un apprentissage qui ne finit pas

Les Aigles de Carthage vont participer à leur 2ème Coupe du Monde de suite après 2018. Mais pour eux, il s’agit décidément d’un apprentissage continu. La Tunisie ne fait jamais le poids et surtout, elle n’inspire pas du tout confiance. Quitte à elle de déjouer les pronostics et les contredire les prédictions de ceux qui ne la voient pas aller loin au Mondial Qatar 2022. Jouez et gagner de l’argent grâce aux bonus imbattables de 1x Bet.

Le Maroc, pour surprendre

Le Maroc est également dans la lignée des sélections avec des valeurs individuelles considérables. Qualifié pour la phase finale du Mondial 2022 après avoir infligé une fessée (4-1) à la RDC, les Lions de l’Atlas sont d’une force offensive incroyable. Une équipe technique et disciplinée portée par Achraf Hakimi, et bien de joueurs qui évoluent dans les top championnats européens. Décevant lors de deux dernières CAN et du dernier Mondial, en Russie, le Maroc doit avoir appris de ses erreurs et sera probablement préparé à proposer autre choses, au Qatar.

Le Cameroun, le retour des Lions qui peuvent ravager

Contrairement au Sénégal et au Maroc, le Cameroun n’est pas forcément une équipe des superstars mais il peut et sait faire des résultats au moment où on l’attend le moins. Illustration avec le match de sa qualification à la Coupe du Monde Qatar. Battus (1-0) à la maison, les Lions Indomptables ont été renverser l’Algérie chez elle. Une victoire (2-1) au terme d’un match à rebondissements. L’énergie insufflée par Samuel Eto’o, nouveau président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), peut amener les coéquipiers de Karl Toko-Ekambi à se dépasser afin de réaliser un bon parcours au prochain mondial. Faites vos Paris avec les meilleurs bookmakers – african-football.com/bookmakers/.

Ghana, pour réécrire l’histoire

Au nombre de nations africaines qualifiées à la prochaine édition de la Coupe du Monde, il faudra compter aussi le Ghana. Un revenant qui a fait vibrer l’Afrique avec sa compagne retentissante en 2010, en Afrique du Sud. Les Black Stars avaient été éliminés aux portes des demi-finales par une main de Luis Suarez et en suite, un penalty raté par Asomoah Gyan. Tombeur du Nigéria aux barrages, le Ghana sera l’un de porte-espoir de l’Afrique au Qatar.

Le Sénégal, le porte-étandard

Sacré champion d’Afrique 2021 en février dernier, le Sénégal apparaît comme l’équipe la mieux outillée pour faire sourire toute l’Afrique à la prochaine Coupe du Monde. Entre Sadio Mané, Abdou Diallo, Kalidou Coulibaly, Bouna Sarr, Gana Gueye… Le Sénégal dispose d’un réservoir important des talents pour rivaliser avec n’importe quelle sélection. Logique que les Lions de la Teranga soient les premiers sur cette liste.

Zacharie Gaz