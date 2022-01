Les avantages du jeu en ligne

Jouer est dans la nature même de l’homme. Il n’y a aucune honte à jouer. Nous en voulons pour preuve le fait que le jeu est présent sous différentes formes chez tous les peuples et ce depuis les temps les plus anciens. Il existe des jeux qui font appel à des aptitudes physiques et d’autres qui sont plus cérébraux.

Le jeu peut se pratiquer sur différents types de supports qui peuvent être naturels ou pas comme une table ou une colline. L’évolution des technologies fait que le support mobile, comme indiqué dans le rapport « L’essentiel du jeu vidéo », publié en novembre 2021 par le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), est actuellement le support le plus populaire auprès des joueurs.

Pixabay

Le jeu sur support mobile

Il existe deux catégories d’offres pour jeux numériques. Tout d’abord, nous avons les jeux à télécharger qu’il faut installer sur votre appareil. La seconde catégorie réunit les jeux en ligne qui sont hébergés sur un site. Elle comprend aussi bien des sites de jeux gratuits que les jeux de rôles multijoueurs (MMORPG) sans oublier les sites de casinos en ligne comme casino777.

La question que tout joueur se pose est de savoir s’il doit privilégier les jeux à télécharger ou les sites de jeux en ligne. Nous allons donc vous faire part de nos réflexions sur la question.

Jeu en ligne Vs téléchargement

Aller sur des sites de jeux en ligne pour jouer présente de nombreux avantages. Le premier concerne la richesse de l’offre. Un site de jeux propose au minimum plus de 500 jeux. Aucun téléphone portable n’a une capacité de stockage suffisante pour recevoir autant de jeux si vous aviez envie de tous les télécharger. De plus, vous pouvez passer rapidement d’un jeu à un autre sans perdre de temps à devoir le télécharger et l’installer. Plus d’une fois, nous avons dû supprimer un jeu de notre téléphone, car le graphisme du jeu en question n’était pas aussi attrayant que celui qui nous était présenté dans sa publicité.

Comme vous ne téléchargez pas de fichier, les probabilités de récupérer un malware sont plus faibles en jouant sur un site en ligne. Il existe certes des sites frauduleux, mais en adoptant les conseils que vous trouverez ici, vous devriez pouvoir les détecter.

Le fait de jouer en ligne vous évite de devoir posséder le dernier téléphone au top de la technologie actuelle. En effet, les jeux à télécharger les plus ressent adoptent certes des graphismes de très grande qualité ainsi que des fonctions évoluées, mais ils ont besoin pour pouvoir tourner de façon fluide que les performances de votre téléphone portable soient aussi haut de gamme. Vous devrez donc vérifier en permanence si votre portable est compatible avec certains jeux avant de pouvoir y jouer.

Pixabay

L’inconvénient du jeu en ligne

L’inconvénient premier de jouer en ligne est d’abord d’avoir une connexion internet et ensuite que celle-ci soit de qualité c’est-à-dire qu’elle offre un haut débit.

Si votre connexion internet ou la 3 G/4G ne fonctionne pas, vous ne pourrez pas jouer. De même, si votre connexion offre un faible débit, il vous sera difficile voir impossible de jouer de façon optimale à certains jeux.

Pour conclure, nous vous disons que jouer en ligne présente de nombreux avantages sur les jeux à télécharger. Toutefois, vous pouvez assurer vos arrières en ayant téléchargé quelques jeux auxquels vous pourrez jouer en cas de non-connexion ou de mauvaise connexion avec votre site de jeux en ligne préféré.

Masha Fernandez