LIBERATION DE PRISONNIERS DE GUERRE : La démarche calculée de l’AFC-M23

Les faits remontent au 2 mars dernier. Mais l’information n’a été rendue publique qu’une semaine plus tard, soit hier, 9 mars 2026. Il s’agit, en effet, de la libération par l’Alliance Fleuve Congo et le M23 (AFC-M23), de soldats congolais capturés sur divers fronts. Ils sont au total 5 000 militaires à avoir été remis au Comité international de la Croix-Rouge (CIRCR) au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée dans la province du Nord-Kivu. C’est donc le CICR qui, conformément au droit international humanitaire, devra faciliter le rapatriement de ces prisonniers de guerre vers Kinshasa. Pour un geste d’apaisement et de décrispation, c’en est un de la part de l’AFC-M23 qui évoque une démarche visant la désescalade du conflit dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC). Tout en relevant des initiatives visant à réduire les tensions dans la région, les rebelles disent démontrer leur respect des normes internationales relatives aux prisonniers de guerre. En le disant, ils espèrent ainsi un renvoi de l’ascenseur de la part du gouvernement congolais qui, on le sait, détient des membres de l’AFC-M23. Kinshasa l’entendra-t-elle de cette oreille ? On attend de voir. Mais une chose est certaine. Avec la libération de plusieurs milliers de soldats dont on sait que beaucoup sont devenus impotents ou ont atteint l’âge de la retraite, l’AFC-M23 braque les projecteurs sur les autorités congolaises.

On se demande si la libération des soldats congolais ne cache pas mal un malaise au sein de l’AFC-M23

Car, si ces dernières ne réagissent pas, elles seront accusées de saper les efforts de médiation en cours et de vouloir faire capoter le processus de paix en cours. D’ores et déjà, les rebelles, pour s’attirer la sympathie de la communauté internationale, accusent ouvertement Kinshasa de procéder à une purge ethnique et ce, à travers des « arrestations arbitraires » visant certaines communautés. Comment s’y prendra le gouvernement congolais ? Les jours à venir nous situeront. Mais en attendant, on se demande si la libération des soldats congolais ne cache pas mal un malaise au sein de l’AFC-M23. En effet, non seulement le mouvement fait face à des pressions extérieures, mais aussi le contexte ne lui semble pas favorable. On se rappelle, en effet, qu’il n’y a pas longtemps, le porte-parole et d’autres cadres de la rébellion avaient été abattus par un drone. Toute chose qui a fait croire aux uns et aux autres que la guerre dans la partie orientale de la RDC, amorçait ainsi un tournant, Kinshasa bénéficiant visiblement de soutiens extérieurs et pas des moindres. S’achemine-t-on donc vers une paix des braves ? C’est la question que les uns et les autres se posent. C’est, du reste, dans ce contexte que le débat sur la modification de la Constitution en vue de permettre au président Félix Tshisekedi de briguer un troisième mandat, refait surface, provoquant un tollé au sein de la classe politique congolaise.

B.O