L’ONCLE AU NEVEU

Cher neveu,

Pour ma toute première missive de l’an 2025, permets-moi de te souhaiter une belle, bonne et heureuse année 2025. Puissent la santé, la joie, la paix, la prospérité, le succès dans toutes tes entreprises, être tes compagnons tout au long de cette année. Plaise au Tout-Puissant de nous permettre de relever tous les défis auxquels nous ferons face au cours de ces 365 jours. Cela dit, et comme il est de coutume, le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, s’est adressé à ses compatriotes, le 31 décembre dernier. Selon ses propos, tout comme 2024, l’année 2025 sera également une année de défis, notamment sur les plans sécuritaire, économique, sanitaires, etc. Ainsi, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il a évoqué le renforcement en moyens logistiques, des forces combattantes et annoncé la création d’au moins cinq Brigades d’intervention rapide (BIR) qui seront placées dans des zones stratégiques. D’ailleurs, 48 heures seulement après cette annonce, précisément le 2 janvier, le ton a été donné avec la création de trois BIR (26, 27, 28). Le BIR 26 sera implanté dans la garnison d’Ougarou (Région de l’Est), le BIR 27 dans la garnison de Diapaga (Région de l’Est) et le BIR 28 dans la garnison d’Arbinda (région du Sahel). Le chef de l’Etat a également fait cas de la poursuite du recrutement de personnel en vue du renforcement des rangs des forces combattantes. L’objectif, a-t-il dit, est de parvenir à cette “armée dont nous rêvons”, c’est-à-dire celle qui sera à même de protéger la Patrie pour des décennies à venir. S’agissant de l’économie, le capitaine-président a souligné qu’en 2024, plusieurs usines ont vu le jour et cette dynamique va se poursuivre.

175 milliards de F CFA mobilisés en 2024 au profit du FSP

A l’en croire, en créant des usines, cela permet de transformer nos matières premières sur place pour le bonheur des populations, mais aussi d’exporter ce qui sera transformé. Toute chose qui, de l’avis du chef de l’Etat, fera tourner l’économie à l’intérieur et éviter les importations massives de produits. Dans le domaine sanitaire, il a été annoncé un renforcement en équipements médicaux, des formations sanitaires sur l’ensemble du territoire national, la construction d’infrastructures sanitaires, le renforcement du plateau technique au cours de cette année. Sur le plan éducatif, les actions déjà menées, seront renforcées. A entendre Ibrahim Traoré, des réformes ont été entamées et vont se poursuivre. Ce faisant, il a annoncé la construction d’infrastructures éducatives et un changement de curricula et programmes d’enseignement. “Nous voulons passer de l’enseignement général à l’enseignement technique et professionnel”, a-t-il lancé. En tout cas, aucun domaine n’a été mis de côté par le chef de l’Etat lors de ce message de nouvel an.

Pour le reste, je t’apprends que le Fonds de soutien patriotique (FSP), avec une prévision initiale de 100 milliards, réajustée à 150 milliards de F CFA, se porte bien. C’est au finish 175 milliards de F CFA qui ont été mobilisés au cours de l’année écoulée. Une mobilisation saluée par le chef du gouvernement, Jean Emmanuel Ouédraogo, lors de la 4e session ordinaire du Conseil d’orientation du FSP, tenue le 31 décembre 2024. Tout en saluant ces efforts consentis par les Burkinabè, le Premier ministre les a invités à se mobiliser davantage afin que 2025 sonne la fin de la crise sécuritaire au pays des Hommes intègres.

Un vœu qui est sur toutes les lèvres au Burkina et qui a encore été réitéré lors des différentes prières dans les mosquées, églises et temples.

Que Dieu exauce !

Je m’arrête sur cette note. Au revoir et à bientôt !

Ton oncle