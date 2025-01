L’ONCLE AU NEVEU

Cher neveu,

Les travaux de construction du mausolée du père de la Révolution, Thomas Sankara, avancent bien. Si l’on en croit, en tout cas, les propos de l’architecte en charge du chantier, le Burkinabè Diébédo Francis Kéré, qui est allé faire le point de l’état d’avancement desdits travaux, au Premier ministre, Jean Emmanuel Ouédraogo, le 14 janvier dernier. Selon le sieur Kéré, c’est un Mémorial digne de ce nom et à la dimension de Thomas Sankara, qui sera construit avec en tout une quinzaine d’infrastructures dont la Tour Sankara haute de 87m et le Mausolée, un téléphérique reliant cet espace de mémoire au parc urbain Bangr-wéogo ainsi que la Ceinture verte de la capitale. Comme quoi, c’est un gigantesque projet qui est en cours et la fin des travaux est annoncée pour le premier semestre de 2025. Déjà, depuis plus d’un an, le site du Mémorial accueille des milliers de touristes par an et l’on n’ose pas imaginer combien ils seront quand le joyau tout entier sortira de terre. Pour sûr, ce haut lieu de mémoire du capitaine Thomas Sankara, promet non seulement en termes d’infrastructures à réaliser, mais aussi en termes d’archives qui serviront à alimenter le musée que le Mémorial va abriter. En effet, en réponse à la campagne de collecte d’archives et d’artéfacts, lancée par le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, lors de la pose de la première pierre du projet, le 15 octobre 2023, le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo a remis, le 16 janvier dernier, un lot de documents au ministre en charge de la culture. Un appel a été lancé à toutes les personnes physiques et morales, à mettre à disposition tous les objets qu’elles ont en leur possession. Vivement que cet appel trouve un écho favorable auprès des populations.

Bientôt une usine de transformation de tomates à Tenkodogo

Cher neveu, s’il y a bien des fonctionnaires qui sont contents en ce début d’année 2025, c’est bien le personnel enseignant ou d’encadrement issu de nouveaux emplois spécifiques du ministère en charge de l’enseignement de base. Pour cause, le gouvernement a décidé, lors du Conseil des ministres du 15 janvier dernier, d’apurer la dette sociale de ces agents qui en avaient le droit depuis 2023. Ainsi, ce sont plus de 31 milliards de F CFA qui seront débloqués au cours de cette année 2025, pour apurer ce passif. Une décision qui tombe à point nommé surtout au regard du contexte de morosité économique qui est le vôtre. Je t’apprends par ailleurs que le gouvernement a annoncé la construction, pour bientôt, d’une usine de transformation de tomates à Tenkodogo; ce qui portera à trois le nombre de ces unités de production de la pâte de tomates.

Cher neveu, l’ancien ministre de la Fonction publique, Bassolma Bazié, nommé le 9 décembre 2024, président de la Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel (CN-CES), a officiellement pris fonction le 13 janvier 2025. Il aura, entre autres, pour missions de préparer les réunions des chefs d’Etat, les sessions confédérales des Conseils des ministres et les réunions préparatoires des instances de la CES, d’établir, au niveau national, le programme annuel des activités, etc.

Je m’arrête là pour aujourd’hui. Au revoir et que Dieu veille sur nous !

Ton oncle