L’ONCLE AU NEVEU Cher neveu,

Comme tu l’as si bien dit dans ta dernière missive, je sais que vous vibrez au rythme de la fête du ballon africain, qui bat son plein actuellement chez vous. Dommage que les Eléphants se soient inclinés le 22 janvier dernier face au Nzalang Nacional de la Guinée équatoriale sur le score de 0-4 ! J’avoue que notre déception, ici, au Burkina, a été aussi grande que la vôtre. Mais c’est le football, par-dessus tout un jeu, et on ose croire que les uns et les autres sauront surmonter cette débâcle et continuer la fête jusqu’au soir du 11 février, date à laquelle la meilleure équipe – qui j’espère sera le Burkina (déjà qualifié pour les 8e de finales) – brandira le trophée le plus convoité sur le continent. Tout compte fait, nos vœux de succès accompagnent les différentes équipes et que la meilleure gagne !

Cher neveu, un coup d’Etat a encore été déjoué au Burkina. En effet, dans un communiqué en date du 18 janvier, les autorités de la Transition ont annoncé avoir démantelé un réseau impliquant aussi bien des militaires en fonction que ceux radiés, des civils ainsi que des activistes, qui entendait déstabiliser les institutions du pays. Selon ledit communiqué, c’est la date du 14 janvier qui avait été choisie par les auteurs pour passer à l’acte. En attendant de mieux situer l’opinion sur cette énième tentative de déstabilisation, le gouvernement a tenu à rassurer les populations. Il faut signaler que bien avant cette annonce, des personnes avaient été interpelées parmi lesquelles le directeur de cabinet du richissime homme d’affaires, Mahamadou Bonkoungou, ainsi que l’ex-chef d’état-major général de la gendarmerie (CEMGG), le Lieutenant-colonel Evrard Somda.

Bientôt une usine de traitement des résidus miniers au Burkina

Sont-ils mêlés à cette tentative de déstabilisation ? Difficile de répondre, pour l’instant, puisqu’aucune information n’a filtré sur les raisons de leur arrestation. Peut-être que les jours à venir permettront d’en savoir davantage. En attendant, ce sont les familles de ces personnes qui sont dans le désarroi. Dans une lettre, l’épouse de l’ex-CEMGG, tout en déplorant les conditions d’enlèvement de son conjoint, a exhorté les auteurs à « prendre toutes les diligences nécessaires afin de garantir son intégrité physique et morale, ainsi que le respect de ses droits ». Sera-t-elle entendue ? C’est le wait and see !

Cher neveu, ce qui semble par ailleurs clair comme de l’eau de roche, ce sont les retenues obligatoires de 1% sur les salaires des travailleurs du public et du privé, que le gouvernement avait annoncées en fin d’année. En effet, ces retenues devraient servir à alimenter le Fonds de soutien patriotique (FSP) dans le cadre de la reconquête du territoire. Dans un communiqué, les autorités ont indiqué que ladite mesure entrait en vigueur dès la fin du mois de janvier. Vivement que les fruits tiennent la promesse des fleurs !

Pour terminer, sache que très bientôt, le pays des Hommes intègres disposera d’une usine de traitement des résidus miniers. Le chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré, a procédé, le 23 janvier 2024, au lancement des activités de ladite usine située dans la zone industrielle de Kossodo à Ouagadougou. C’est un noble projet qu’il faut saluer en ce sens que le traitement des tonnes de résidus générées du fait de l’industrie extractive, était fait ailleurs. Mais avec cette usine, le pays pourra faire le travail sur place et c’est tout à son honneur.

C’est sur cette note que je te dis au revoir. A bientôt et que Dieu nous sauve !

Ton oncle