Marathon International de la Paix de Koupéla : 15000 coureurs attendus à la 3e édition prévue les 29 et 30 novembre

La cérémonie officielle de lancement de la 3ème édition du Marathon international de la paix a eu lieu le mercredi 13 novembre 2024 dans la commune de Koupéla, avec la présence de plusieurs personnalités, dont le Haut-commissaire de la province du Kouritenga, Moctar Ilboudo et Ousmane Sandwidi, président du comité d’organisation.

La commune de Koupéla vibrera au rythme du sport et de la fraternité lors de la 3ème édition du Marathon International de la Paix qui aura lieu les 29 et 30 novembre prochain. Organisé par le Comité d’Organisation du Marathon International de la Paix en partenariat avec le ministère en charge des sports et la fédération burkinabè d’athlétisme, cet événement est désormais incontournable sur la scène sportive burkinabè. L’édition 2024, qui se déroulera sous le haut patronage du Premier Ministre Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambéla, promet d’être à la hauteur des attentes des passionnés de course à pied. Le Marathon international de la Paix est une belle opportunité pour découvrir la ville de Koupéla sous un autre angle, à travers un parcours qui combine performance sportive et découverte culturelle. En effet, les participants auront l’occasion de parcourir plusieurs artères emblématiques de la ville. Ousmane Sandwidi, le président du comité d’organisation a détaillé les différents circuits proposés pour cette édition, avec des distances adaptées à tous les niveaux : un 10 km dédié aux jeunes de moins de 18 ans , Une marche sportive de 4km au profit des personnes du 3e âge ( 60 ans et plus ) , qui constituera l’innovation majeure de cette édition , un semi -marathon des personnes vivant avec un handicap de 5 km, un semi-marathon international dames (21 km), le samedi 30 novembre qui réunira les marathoniennes professionnelles du Burkina , des pays de l’AES et d’une dizaine de pays de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique de l’Est et, bien sûr, l’épreuve reine du marathon avec ses 42, 195 km ce même samedi sur un circuit direct ouvert en aller simple Tenkodogo- Koupéla qui enregistra également la participation des marathoniens professionnels du Burkina Faso , des pays de l’AES et d’une dizaine de pays de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique de l’Est . Les participants auront ainsi l’occasion de sillonner les rues de Koupéla et de Tenkodogo et d’apprécier la diversité et la richesse de ces villes dynamiques.

Cette 3ème édition se veut inclusive, avec des tarifs de participation accessibles

Cette 3ème édition se veut inclusive, avec des tarifs de participation accessibles. Selon Ousmane Sandwidi, l’inscription sera gratuite pour les burkinabè, tandis que les participants étrangers devront payer avant d’y prendre part. Pour simplifier les inscriptions, celle-ci se feront directement à la fédération burkinabè d’athlétisme à Ouagadougou. Pour ce qui concerne les prix, il faut relever que le grand vainqueur des 42 km empochera la somme de 1000000 FCFA tandis qu’au niveau des dames, (21 km), la gagnante repartira avec la somme de 500000 CFA. Le Marathon International de la Paix ne se limite pas à une simple compétition locale. Au fil des années, il a su attirer des participants venus des quatre coins du monde. Pour l’édition 2024, les organisateurs attendent plus de 15 000 coureurs, issus aussi bien du Burkina Faso que de l’étranger. Cet engouement international reflète non seulement la qualité de l’événement, mais aussi son potentiel en termes de développement touristique et économique pour le Burkina Faso. « L’envergure internationale de notre marathon est un atout majeur. Elle témoigne de la portée croissante de l’événement et du rayonnement de notre pays à travers le sport. Cela offre également une belle opportunité de promouvoir Koupéla comme une destination touristique de choix », a souligné le Haut-commissaire de la province du Kouritenga, Moctar Ilboudo. Le Marathon International de la Paix se tient également en marge de la célébration du quarantenaire de la province du Kouritenga. Ce choix n’est pas anodin. A travers cet événement, le Comité d’organisation souhaite porter un message de paix, de fraternité et d’unité. « Chaque édition du marathon met en avant ces valeurs de solidarité et de partage, rassemblant des participants de tous horizons, quelles que soient leurs nationalités, leurs croyances ou leurs professions. C’est un moment où les frontières s’effacent pour célébrer l’effort commun et la passion du sport ». Le succès de ce grand événement sportif ne serait pas possible sans le soutien indéfectible des nombreux partenaires, qu’ils soient institutionnels ou privés. Moctar Ilboudo a tenu à leur exprimer toute sa reconnaissance. « Nous remercions nos partenaires, sans qui, cette édition ne pourrait avoir lieu. Votre engagement est essentiel pour faire de cet événement une réussite encore plus éclatante. Le Marathon International de la paix 2024 s’annonce comme une édition pleine de promesses, tant sur le plan sportif que culturel. C’est un rendez-vous à ne pas manquer, que vous soyez un coureur chevronné ou un amateur souhaitant découvrir la commune de Koupéla sous un autre angle ». Notons pour terminer qu à l’occasion de cette édition, le comité d’organisation remettra un château d’eau, entièrement équipé au profit des femmes du Kouritenga sur un espace aménagé pour les cultures de contre saison. Le thème de cette 3e édition est « des foulées pour la souveraineté et l’émergence des Etats du Sahel »

Seydou TRAORE