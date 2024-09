METIERS DES TELECOMMUNICATIONS AU BURKINA : Le repositionnement de la filière au cœur d’une assemblée générale

L’Association burkinabè des professionnels des métiers des télécommunications (ABPMT) a organisé, le samedi 14 septembre 2024, son Assemblée générale pour faire le bilan de ses activités au titre de l’année 2023-2024.

Selon Moumouni Sawadogo, ingénieur Télécom, cette Assemblée générale a été initiée dans le but de rendre compte aux membres des actions menées et aussi d’informer sur l’orientation que l’association compte donner aux prochaines démarches. Il a, par ailleurs, insisté sur la nécessité pour l’ABPMT de se réinventer au risque de disparaître à moyen ou long terme. « Nous demandons une implication de tous, pour que les ambitions que nous avons pour le développement des industries des télécommunications puissent aboutir, parce qu’aujourd’hui, c’est un domaine où tous les acteurs sont impactés, à savoir la médecine, l’éducation, la gouvernance, la distribution », a-t-il informé, tout en déplorant le manque d’engagement de certains membres, les difficultés pour la tenue régulière des rencontres, et le faible taux d’adhésion des sympathisants. « Sur 360 ingénieurs que nous avons répertoriés sur l’ensemble du territoire national, seulement 50 sont à jour de leurs cotisations », a-t-il déploré. Pour sa part, le chargé de communication à l’ARCEP, Lucien Manzaba, a affirmé que des Associations comme l’ABPMP contribuent à avoir une bonne régulation des télécoms au Burkina Faso. « Nous ne pouvons que leur dire merci et les rassurer de notre disponibilité à les accompagner ». De son côté, le parrain, le Pr François Zougmoré, a déclaré que l’impact des métiers de télécommunication est perçu de façon notable sur l’ensemble des Burkinabè. C’est pourquoi il s’est réjoui de la décision de l’Association d’entreprendre des initiatives de formation, à l’effet d’avoir des ingénieurs de qualité. « Nous avons déjà commencé à participer à l’harmonisation des programmes de formation des ingénieurs au Burkina. Dans tous les établissements et universités où il y a des formations, nous pensons que c’est important qu’il y ait une harmonisation des formations des ingénieurs », a-t-il laissé entendre. Créée le 5 août 2023, l’ABPMT contribue au développement et à l’évolution de l’industrie des télécommunications et métiers connexes au Burkina Faso, à travers, entre autres, la mobilisation de toutes les ressources intellectuelles, le rôle de force de proposition auprès des décideurs, la contribution pour une formation de qualité pour les ingénieurs.

Seydou TRAORE