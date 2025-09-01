MISE EN PLACE D’UN GOUVERNEMENT PARALLELE PAR HEMEDTI : Va-t-on vers la balkanisation du Soudan agonisant ?

La polarisation politique et militaire a franchi un pas de plus au Soudan depuis la semaine dernière, avec la formation d’un gouvernement parallèle par le Général Mohamed Hamdan Daglo dit Hemedti, comme pour faire écho à l’Exécutif mis en place par son rival et patron de l’armée régulière, le Général Abdel Fattah Al-Burhan. Et entre le Général Hemedti désormais reclus dans ses fiefs du Darfour et du Kordofan, et le Général Al-Burhan qui contrôle quasiment tout le reste du pays, il y a désormais bien plus qu’une simple querelle de chefs, d’autant que l’existence dans le même pays de deux gouvernements porte en elle les germes d’une dislocation territoriale lourde de conséquences pour une population prise en étau depuis le déclenchement du conflit en 2023.

Plutôt que de céder à la tentation du morcellement du Soudan, il est préférable de rechercher des solutions durables au conflit

En effet, cette fragmentation administrative engendrera, à coup sûr, l’effondrement de l’économie nationale, avec comme corollaires l’aggravation de la catastrophe humanitaire, la ruine des infrastructures et l’exode migratoire massif des jeunes vers l’Europe ou l’Amérique. Si on ajoute à tout cela le risque réel d’une instabilité régionale avec le débordement possible du conflit vers les pays voisins, on peut dire que cette dualité de pouvoir va plonger davantage le Soudan dans une tragédie à ciel ouvert, qui pourrait ouvrir la voie à cette balkanisation irréversible que redoutent bien des observateurs. Pour conjurer ce sort, il va falloir aller très vite vers une désescalade immédiate à travers un cessez-le-feu effectif qui mettrait au centre de la table des négociations, les véritables victimes de cette guerre absurde que sont les civils. Malheureusement, tout porte à croire que ce pays, qui meurt plus d’indifférence de la part de la communauté internationale que des bombes larguées par les différentes factions, est en train encore une fois de jouer sa survie, et sombrera sans doute aussi longtemps que les grandes puissances auront les yeux rivés sur d’autres conflits aux enjeux stratégiques bien plus importants pour leur sécurité et leurs économies, comme ceux qui opposent Israël à ses voisins arabes et la Russie à l’Ukraine. Alors, face à cette impasse, l’idée de balkaniser ce Soudan agonisant, ne pourrait-elle pas paraître comme une solution pragmatique ? En divisant le pays en zones d’influence distinctes, chaque camp pourrait, en effet, administrer son territoire sans interférence de l’autre. Cela pourrait, en théorie, réduire les affrontements directs et permettre une gestion locale des ressources et des populations. Cependant, cette approche comporte des risques majeurs, et pourrait ne pas être la solution miracle, bien au contraire. Les tensions entre le Nord et le Sud, ainsi que les clivages ethniques et politiques pourraient s’exacerber, et créer des zones entières de non-droit, où les populations civiles seraient encore plus exposées aux violences et aux violations des Droits humains.

Une médiation impartiale et robuste pourrait aider à trouver un terrain d’entente entre les frères ennemis

Plutôt donc que de céder à la tentation du morcellement du Soudan, il est préférable de rechercher des solutions inclusives et durables au conflit, avec l’aide et l’implication pleine et entière de la communauté internationale, des acteurs régionaux et des organisations de la société civile. Une médiation impartiale et robuste de ce beau monde pourrait, si elle est soutenue par des garanties internationales, aider à rétablir la confiance et à trouver un terrain d’entente entre les frères ennemis. C’est vrai que croire qu’une table de négociations entre Al-Burhan et Hemedti peut accoucher d’une paix durable, relève quasiment d’une utopie ou d’une illusion au regard de la mauvaise foi de ces deux acteurs du conflit, mais des pourparlers inter-soudanais pourraient, à défaut d’aboutir dans l’immédiat à un accord politique global, ouvrir des brèches pour des corridors humanitaires et des cessez-le-feu localisés afin de soulager les populations meurtries et en quête de paix après plusieurs décennies d’instabilité et de guerres fratricides.

« Le Pays »