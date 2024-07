MISSIVE A MON ONCLE

Cher oncle,

Après la vague de démolitions de maisons ciblant les zones sous-développées du district d’Abidjan, les autorités s’attaquent à toutes les formes de désordre urbain dans la capitale économique ivoirienne. En effet, le 22 juillet dernier, le chef du gouvernement, Robert Mambé, a procédé au lancement de l’opération de lutte contre le désordre urbain, à l’hôtel du District d’Abidjan. Sont concernés par cette opération, le commerce ambulant sur les grandes artères, la mendicité, l’usage des charrettes à bras (wotros, pousse-pousse), la pose d’affiches non autorisées, et les comportements inciviques telle l’urination en plein air. Pour ce faire, une brigade de lutte contre le désordre urbain a été créée et à en croire les autorités, cette dernière sera intraitable sur ces différentes questions. De ses propos, il ressort que cette initiative qui vise à instaurer un cadre de vie plus sain et plus ordonné dans le district autonome d’Abidjan, marque un pas décisif vers la modernisation et l’assainissement de la ville. On espère que le message du chef du gouvernement ivoirien invitant tous les citoyens à respecter ces nouvelles directives pour un cadre de vie meilleur et plus ordonné, ne tombera pas dans les oreilles de sourds.

Cher oncle, il faut signaler que cette action intervient en l’absence du président ivoirien, Alassane Ouattara, qui s’est envolé pour la France depuis le 17 juillet dernier. L’information a été donnée par la Présidence ivoirienne. Mais rien n’a filtré ni sur la nature de la visite (officielle ou privée), ni sur son contenu encore moins sa durée.

Le PDCI/RDA lance son portail électronique E-PDCI

Avant son voyage en France, le chef de l’Etat s’est entretenu, le 16 juillet, avec la ministre fédérale des Affaires étrangères d’Allemagne, Annalena Baerbock qui était accompagnée d’une forte délégation du secteur privé. L’excellente coopération entre les deux pays ainsi que le triplement des entreprises allemandes en Eburnie au cours de ces dernières années, ont été salués lors des échanges. Tout en louant les acquis de la coopération, le président Alassane Ouattara a souhaité une plus grande implication du secteur privé allemand dans les investissements en Côte d’Ivoire, en particulier dans les domaines des énergies renouvelables à travers la construction de centrales solaires, et une aide de l’Allemagne aux pays de la sous-région confrontés à l’hydre terroriste. Des doléances accueillies favorablement puisque la diplomate allemande a réitéré la volonté de son pays de diversifier et renforcer davantage sa coopération avec la Côte d’Ivoire, notamment dans les domaines des infrastructures, des énergies renouvelables et des investissements privés.

Cher oncle, les premiers responsables du parti de l’Eléphant, le PDCI/RDA, veulent mieux servir leurs militants et sympathisants. En effet, le 20 juillet dernier, ils ont procédé au lancement du portail électronique du parti, dénommé e-PDCI. L’objectif est de moderniser et de rendre le parti encore plus efficace. Avec ce portail, les membres peuvent désormais payer leurs cotisations en ligne, accéder aux actualités et événements du parti, etc. L’initiative a été saluée par les dirigeants et les membres du parti. C’est tout à l’honneur du parti qui s’adapte ainsi à l’ère du numérique.

C’est sur cette note que je te dis au revoir. A bientôt et que Dieu nous protège !

Ton neveu