MISSIVE A MON ONCLE

Cher oncle,

Cela fait déjà quinze jours que nous sommes de plain-pied dans la nouvelle année. Ce faisant, permets-moi de te souhaiter ainsi qu’à toute la famille, une bonne et heureuse année couronnée de santé, de succès, de prospérité et de joie. Que la paix et la sécurité retrouvent, cette année, leur trône dans mon pays d’origine, le Faso.

Cela dit, ici, en Côte d’Ivoire, et comme c’est le cas chaque nouvelle année, les différentes couches socio-professionnelles défilent, depuis le 9 janvier, à la Présidence pour présenter leurs vœux au chef de l’Etat, Alassane Ouattara. Face au corps diplomatique, alors qu’il était très attendu sur la question de sa candidature ou pas à la future présidentielle prévue en octobre 2025, le chef de l’Etat ivoirien a encore fait dans la langue de bois, en déclarant n’avoir pas encore décidé de se représenter à ladite présidentielle. « A la date d’aujourd’hui, je n’ai pas encore pris de décision. Mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé et désireux de continuer de servir mon pays », a-t-il affirmé, ajoutant que son parti avait « au moins une demi-douzaine de candidats qui sont dans cette salle », pouvant être de potentiels successeurs. Des propos qui ont laissé plus d’un sur sa soif, mais accueillis favorablement dans le camp présidentiel qui lui demande, depuis des mois, de se porter candidat à un 4e mandat.

Répondra-t-il favorablement à cette requête de ses partisans ? Ou va-t-il passer la main à la jeune génération ? Bien malin qui saurait répondre. En attendant qu’il se prononce le moment venu, les supputations vont bon.

Laurent Gbagbo s’engage à indemniser les victimes de la crise de 2011, s’il revient au pouvoir

C’est dans ce contexte de flou que lors de la présentation de vœux des élus locaux et partis et groupements politiques, le 13 janvier, il a exhorté ces derniers à contribuer à la consolidation du climat de paix en Côte d’Ivoire, en cette année électorale. « Ensemble, nous devons continuer à bâtir une nation où chaque citoyen se sent en sécurité. Chacun, à son niveau, doit œuvrer à garantir le bon déroulement de ce scrutin dans la paix », a-t-il déclaré.

La paix, la réconciliation nationale, c’est ce que prône l’ancien président, Laurent Gbagbo, par ailleurs président et candidat déclaré du Parti des peuples africains de Côte d’Ivoire (PPA-CI) à la présidentielle de 2025. En effet, le 11 janvier dernier, lors des « Assises des femmes de Côte d’Ivoire » au Palais de la culture d’Abidjan, il a exprimé sa compassion envers les victimes de la crise postélectorale de 2010-2011 au cours de laquelle près de 3 000 personnes ont perdu la vie, selon un bilan officiel. Face à un public acquis à sa cause, il a pris l’engagement d’indemniser toutes les victimes de ladite crise, s’il revient au pouvoir. Pour lui, cette initiative est essentielle pour tourner la page de cette sombre période de l’histoire de la Côte d’Ivoire. Mais avant de tenir cette promesse, il lui faudra être réinscrit sur la liste électorale ; ce qui n’est pas le cas pour l’instant. D’ailleurs, cet obstacle suscite bien des débats en Eburnie. Mais ses partisans espèrent que les autorités lui accorderont l’amnistie ; toute chose qui pourrait ouvrir la voie à sa candidature. Mais, cher oncle, cette promesse aux victimes qui pourrait être un argument-clé de sa campagne, pourrait bien faire mouche lors de la présidentielle d’octobre prochain.

Sur ce, je te dis au revoir. Que Le Tout-Puissant nous assiste !

Ton neveu.