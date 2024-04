NOMINATION D’UNE PREMIERE MINISTRE SUR FOND DE CRISE SECURITAIRE EN RDC : Judith Suminwa Tuluka saura-t-elle bien nouer le pagne ?

Pour la première fois dans l’histoire de la République démocratique du Congo (RDC), une femme va diriger le gouvernement. Il s’agit de Judith Suminwa Tuluka, qui a été nommée à ce poste de responsabilité par le président Félix Tshisekedi, le 1er avril 2024. Ancienne ministre du Plan du gouvernement sortant, sa nomination intervient à une période de graves crises économique, sécuritaire et sociale que traverse le pays. Au regard de l’urgence, elle n’aura pas de période de grâce face à un peuple désemparé. Pour dire qu’elle aura fort à faire ; tant les défis sont énormes. Titulaire d’une maîtrise en économie, la cheffe de l’Exécutif congolais saura-t-elle aller au charbon pour relever les défis et satisfaire les attentes de ses compatriotes ? Elle a certes le profil de l’emploi mais on attend de la voir à l’œuvre. En effet, la nouvelle Première ministre, loin d’être une novice, est un acteur de premier plan de la scène politique congolaise pour avoir déjà occupé des fonctions politiques et pas des moindres. Elle s’est voulu d’ailleurs rassurante lors de sa première sortie à la télévision nationale, juste après l’annonce de sa nomination, en déclarant : « Je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses ». Bien entendu, il faut lui accorder le bénéfice de la bonne foi. Car, quelle que soit sa volonté, elle ne règlera pas comme par magie, tous les maux dont souffre la RDC.

Judith Suminwa Tuluka entre ainsi dans l’histoire de son pays

Tout compte fait, avec cette nomination, Judith Suminwa Tuluka entre dans l’histoire de son pays. Pour celle dont on dit proche de la famille présidentielle, son choix à la tête de l’Exécutif, est-il de raison ? Ou s’agit-il juste d’une récompense politique ? Car, on le sait, elle a joué un rôle déterminant dans la réélection de Félix Tshisekedi. Quoi qu’il en soit, c’est à elle de travailler à prouver qu’elle est à la hauteur de la responsabilité qui lui a été confiée. Elle a d’ailleurs intérêt à réussir afin de ne pas donner raison à ceux qui se montrent sceptiques sur ses capacités à réussir là où les hommes ont échoué. En tout cas, la nomination de Judith Tuluka en tant que Premier ministre, est un pas important, même s’il faut reconnaitre que les défis restent nombreux dans un pays tourmenté par des conflits.Car, en plus des questions sécuritaires, l’économiste de profession sera aussi très attendue sur le chantier économique, dans une République démocratique du Congo immensément riche en ressources minières mais qui est classée parmi les pays les plus pauvres au monde. Si elle arrive à relever le triple défi qui se dresse devant elle, elle aura réussi. Ce succès dépendra aussi de la composition de son équipe toujours en attente d’être constituée au moment où nous tracions ces lignes. Naturellement, dans un pays en crise où il y a urgence, il faut donner la priorité à un gouvernement de guerre.

Edoé MENSAH-DOMKPIN