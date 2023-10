Nouveau gouvernement ivoirien : Pas de grands changements

La fumée blanche est enfin sortie des bureaux de la primature au Plateau. En effet, la liste des membres du gouvernement Beugré Mambé est connue. A première vue, on constate que Kouadio Konan Bertin, anciennement ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale et Danho Claude Paulin, ex-ministre des Sports, n’ont pas été reconduits. Le premier, plus connu sous le nom de KKB, précédemment ministre de la réconciliation et de la cohésion sociale, n’a pas obtenu les faveurs du tout- nouveau Premier ministre. Quant au second, tout porte à croire qu’il paie cash sa gestion de l’affaire de l’inondation du stade d’Ebimpé. Le poste de ministre des Sports revient désormais au chef du gouvernement, Beugré Mambé. Sans doute voudra-t-il s’assurer que rien ne lui échappe dans la préparation de la prochaine CAN qui se tiendra en janvier 2024, dans son pays. A la suite de l’élection de la cheffe de la diplomatie ivoirienne, Kandia Camara Kamissoko à la présidence du Sénat, le portefeuille des Affaires étrangères échoit à Kacou Houadja Léon. On remarque également que cette nouvelle équipe qui se veut le reflet des priorités du président et des enjeux nationaux, rassemble une variété de personnalités politiques et de technocrates. A deux ans de la présidentielle de 2025, le président ivoirien a encore choisi de faire confiance à un autre cadre issu du PDCI-RDA pour conduire son gouvernement. On peut dire que les anciens cadres du PDCI-RDA ont la cote auprès d’Alassane Ouattara.

L’efficacité de ce gouvernement sera scrutée de près par la population ivoirienne

En effet, après Jeannot Ahoussou Kouadio (13 mars au 21 novembre 2012), Patrick Achi (10 mars 2021 au 16 octobre 2023), c’est au tour de Robert Beugré Mambé, 71 ans, un autre transfuge du parti de feu Henri Konan Bédié, d’accéder à la Primature. La décision du chef de l’Etat de faire de Beugré Mambé son Premier ministre est un message fort à l’endroit des cadres du PDCI-RDA. Alassane Ouattara veut notamment gagner la bataille de la reconquête du Sud du pays avant la présidentielle de 2025. En préférant une figure emblématique en provenance du PDCI à un cadre du RHDP (Rassemblement des Houphouetiste pour la démocratie et la paix), ADO prépare déjà la présidentielle de 2025. En attendant, l’efficacité de ce gouvernement qui aura la lourde tâche de répondre aux défis économiques, sociaux et politiques auxquels le pays est confronté, sera scrutée de près par la population ivoirienne, dans l’attente de voir comment il gérera les enjeux nationaux et internationaux auxquels la Côte d’Ivoire est confrontée.

Seydou TRAORE