NOUVELLE MARQUE TECNO CAMON 19 SERIES : Un nouveau joyau de la maison Tecno sur le marché

La cérémonie de lancement de la Tecno Camon séries 19, s’est déroulée le 23 juin 2022 à Ouagadougou. Une occasion pour la maison mère Tecno de présenter, au nombreux public ayant effectué le déplacement, son nouveau joyau Tecno Camon, série 19. Cette nouvelle marque qui est déjà sur le marché permettra aux férus de bonnes images d’être comblés.

La Tecno Camon série 19 est un nouveau joyau de la maison mère Tecnno. Depuis 16 ans Tecno était dans la recherche d’une caméra afin de créer de bonnes images. Lorsqu’on entend Camon, cela sous entend caméra. Tecno qui existe dans plus d’une soixantaine de pays a toujours eu pour souci de mettre à la disposition de sa clientèle, des produits de marque qui sont en Afrique, au Moyen Orient, en Europe, en Asie du Sud, en Asie de Sud-Est, en Asie du Sud- Ouest et en Amérique Latine. Le dernier classement de record a placé la marque Tecno au top 1 de tous les téléphones et smartphones vendu dans le monde durant la période de 2018 à 2021.

Selon les records mondiaux, tecno a été encore classé top 4 des marques de téléphone de 2018 à 2022. Aux dires de M. Mountain, manager de la maison mère, Tecno a installé 14 300 magasins de vente en détail depuis 2021, et l’objectif à atteindre est la barre des 15 000 magasins d’ici la fin de l’année 2022.

Et d’ajouter que la maison Tecno a 12 000 millions de fans sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Face book, Instagram, Twiter … « Nous avons plus de 400 partenariats dans le monde et nous sommes sponsorisés par Manchester City, Google, Microsoft, Facebook etc. », a indiqué M. Mountain. Les meilleures marques en Afrique en 2018-2020 ont été publiées dans le magazine African New Busness. Quant à André Ouédraogo, le chargé de channel vente en détail de tecno, la Camon 19 est composée de financiers, de jeunes, de passionnés, d’amoureux des réseaux sociaux. Et de poursuivre qu’avec la Camon 19, on peut rendre les photos très sombres plus claires. Un dispositif se trouvant dans l’appareil permet d’améliorer la qualité des images quelle que soit l’heure à laquelle la photo est tirée (midi ou minuit).

Pour rappel, la série Camon 19 est dotée de 3 caméras dont une caméra de 64 méga pixel, une autre de 50 et une troisième de 2 méga pixel pour un objectif ok. Toutes ces caméras selfies de la Camon ont au total 32 méga pixel permettant de faire de bonnes prises de photos même dans l’obscurité. Le design de Camon 19 est extrêmement joli et doté d’un écran HD de 6.8 et d’une bordure fine de 0, 98 mm. Elle est dotée d’une étoile de diamant avec deux couleurs extra ravissante dont le bleu polaire et le noir écho inspiré de la lueur du ciel étoilé. Avec son processeur de hélio 696N, Camon 19 vient avec une ram de 8G et une autre de 4G, ce qui permet d’installer plus de 500 applications.

La batterie de 500 milliampères, avec une charge ultra rapide de 3 watts, aide à charger le téléphone en moins d’une heure de temps. Cette gamme est dotée de connexion de 5G. Tecno Camon série 19 sera disponible en trois modèles : Le modèle simple Camon 19 pro, le modèle 5G , la Camon 19 pro 5G et le modèle Camon 128 G et 4 G de ram. Les prix sur le marché sont : 198 000 F CFA, le modèle, pro 168 000 F CFA, le modèle simple 115 000 F CFA, a conclu Benissan Igor vendeur en détail.

Ben Issa TRAORE