OPERATION « MANA MANA » AU BURKINA : En finir avec les mauvaises habitudes

Le gouvernement burkinabè a procédé, le 30 avril dernier, au lancement de l’opération « mana mana : mon acte patriotique pour ma ville ». Munis de pioches, de machettes, de pelles, de brouettes et d’autres matériels de nettoyage, ils étaient nombreux, les ministres, députés, forces de défense et de sécurité, membres d’associations d’étudiants, élèves, etc., réunis autour du Premier ministre Albert Ouédraogo, à « monter au front » contre les ordures qui jonchent certains quartiers de Ouagadougou. Pendant que les uns désherbaient et entassaient les ordures, d’autres les ramassaient avec des camions pour aller les jeter dans des espaces aménagés à cet effet. J’avoue que j’ai personnellement apprécié la démarche du gouvernement qui, par cet acte patriotique, vise à « promouvoir les travaux d’intérêt commun, la solidarité entre les habitants qui vivent dans un même environnement ». C’est une très bonne chose. Car, bien des Burkinabè, il faut le dire, ont perdu les bonnes habitudes, si fait qu’ils ne semblent même pas se soucier de la propreté de leur cadre de vie. Ils jettent les ordures comme ils veulent. Certains, même quand il y a une poubelle à côté, préfèrent jeter les ordures ménagères dans la rue. Pendant que d’autres vident et déversent le contenu de leurs fosses septiques dans les « six-mètres ». Conséquence : on se retrouve avec des quartiers très insalubres avec des risques de maladies infectieuses. Voyez-vous ? On gagnerait à changer de comportement. Et je pense que cette opération « mana mana » peut être le début de ce changement que j’appelle de tous les vœux.

Il revient aux autorités de poursuivre la sensibilisation

Je rêve de voir Ouagadougou devenir un jour comme Kigali, la capitale du Rwanda, connue pour être la ville la plus propre du continent. Et je sais que nous pouvons ensemble réaliser ce rêve pour autant que nous fassions preuve de bonne volonté ou d’engagement patriotique. Car, il ne sert à rien de passer le temps à nettoyer pendant que d’autres continuent de jeter pêle mêle les ordures et autres déchets dans la rue. C’est pourquoi j’en appelle à la responsabilité de tous aux fins de préserver notre cadre de vie. Il y va de notre sécurité à tous. Je sais que sous le défunt président Thomas Sankara, il existait pareille initiative qui consistait à nettoyer régulièrement notre environnement. A l’époque, les gens n’avaient pas le choix que de s’y soumettre parce que sur leur tête, planait la chicotte. Mais aujourd’hui, les choses ont changé si bien que beaucoup préfèrent passer plus de deux heures, connectés sur Facebook, que de consacrer 20 ou 30 minutes pour nettoyer la devanture de leur porte. Ce n’est pas moi qui le dis. Les faits parlent d’eux-mêmes et je suis sûr qu’ils sont nombreux qui se reconnaitront dans mon propos. Cela dit, il revient aux autorités de poursuivre la sensibilisation pour que les uns et les autres comprennent la nécessité d’avoir un cadre de vie propre et sain. Elles gagneraient, en tout cas, à faire de cette opération, un succès, surtout que d’aucuns les accusent de faire dans le populisme. Ce n’est peut-être pas faux. Mais les actes populistes n’ont rien de mauvais s’ils vont dans l’intérêt de la Nation. Ils sont, par contre, blâmables s’ils ne visent qu’à préserver les intérêts d’un individu ou d’un groupe d’individus.

« Le Fou »