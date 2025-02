PLUS JAMAIS ÇA !

Une élève en classe de 3e dans un établissement scolaire de Kombissiri dans le Bazèga, a trouvé la mort suite à une tentative d’avortement clandestin. Et son corps sans vie a été découvert abandonné au bord d’une route. Ce drame qui est loin d’être un cas isolé, doit interpeller plus d’un. Car, l’avortement clandestin, comme son nom l’indique, est interdit parce que comportant de nombreux risques. Et tous ceux qui s’adonnent à cette pratique, parce qu’ils recherchent de l’argent, ne sont ni plus ni moins que des criminels. Plus jamais ça !