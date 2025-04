PLUS JAMAIS ÇA !

Les faits ont été rapportés par les réseaux sociaux. En effet, alors qu’il était couché tranquillement dans sa cour à Borgo à Ouagadougou, un homme, dit-on, a été froidement abattu dans son sommeil par un inconnu. Pourquoi une telle sauvagerie indigne d’une époque civilisée ? C’est la question que plus d’un se pose sans réponse. C’est tout simplement inadmissible. Car, la vie humaine, comme on le sait, est sacrée. Et nul n’a le droit de l’ôter à autrui. Plus jamais ça !