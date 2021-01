Au cours d’un match de football qui s’est joué au Stade municipal de Banfora, des supporters de l’Union sportive de la Comoé (USCO) ont agressé les joueurs et supporters de l’Union sportive du Yatenga (USY). Rien ne peut justifier un tel comportement pour le moins répréhensible. Car, le football, comme on le sait, doit être un facteur d’union et non de division ou de promotion de la violence. Plus jamais ça !