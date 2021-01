Des Hommes armés non identifiés (HANI), venus d’on ne sait où, ont aveuglément ouvert le feu sur des populations innocentes, tuant au moins 6 personnes et en blessant de nombreuses autres. C’était le 4 janvier dernier à Koumbri, dans la province du Yatenga. Et ce n’est pas tout.

Car, les assaillants, dans leur furie, ont pillé et incendié des greniers et emporté des taxis-motos. On se croirait dans un far west où les uns s’arrogent le droit de vie ou de mort sur les autres. Franchement, plus jamais ça !