Violée et décapitée par son bourreau ! C’est le triste sort qui a été réservé à une fillette de quatre ans dans le Nayala, dans la Boucle du Mouhoun. En effet, un jeune homme dont on dit qu’il est instable l’a envoyée ad patres et ce, après avoir abusé d’elle sexuellement. Voyez-vous ? Pour un acte hautement abominable, c’en est un. C’est pourquoi les autorités judiciaires doivent mettre un point d’honneur à faire la lumière sur cette affaire. Car, c’est trop facile de jouer au fou après avoir commis l’irréparable. Plus jamais ça !