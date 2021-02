PLUS JAMAIS ÇA !

En milieu de semaine dernière, la cour royale de Youga a fait l’objet d’un incendie qui a ravagé tout sur son passage. Tout serait parti d’un malentendu entre des membres de ladite cour royale et des koglwéogo. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’agit là d’un acte hautement répréhensible que rien ne saurait justifier. Car, pourquoi s’en prendre, en représailles, à une cour royale qui, on le sait, constitue un véritable temple où sont conservés des objets traditionnels ? Franchement, plus jamais ça !