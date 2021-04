PLUS JAMAIS ÇA !

Un homme d’affaires opérant dans les mines, a assommé mortellement son employé. C’était le 19 avril dernier à Yako, dans le Passoré. Pourquoi en est-on arrivé à un tel drame ? C’est la question que plus d’un se pose. Pour le moins, on sait que le bourreau en question accusait sa victime de lui avoir soutiré de l’argent. Un argument pour le moins spécieux qui ne saurait justifier ce qui est arrivé. D’autant qu’il existe, en la matière, des voies de recours légales pour se faire entendre lorsqu’on s’estime lésé. Plus jamais ça !