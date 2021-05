PLUS JAMAIS ÇA !

Un berger a été égorgé par des hommes armés à Arbinda, dans la région du Sahel. C’était au cours du week-end écoulé. Après leur forfait, les assaillants ont emporté le bétail de leur victime non sans avoir violenté des femmes qu’ils ont rencontrées sur leur chemin. Pourquoi une telle violence aveugle ? Difficile de répondre à cette question. Gageons seulement que les criminels seront identifiés et châtiés à la hauteur de leur bêtise. En attendant, nous disons : plus jamais ça !