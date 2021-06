PLUS JAMAIS ÇA !

La scène se déroule dans la région de l’Est, plus précisément à Karamama, dans la province de la Gnagna. Des individus armés, venus d’on ne sait où, ont littéralement pillé le magasin de l’école primaire dudit village, où étaient entreposés des vivres pour la cantine scolaire. Tout ou presque a été emporté. Faut-il y voir l’œuvre de terroristes ? Difficile de répondre à cette question. Pour le moins, on sait qu’ils sont nombreux ces malfrats déguisés en terroristes qui pêchent en eaux troubles. Il s’agit là de comportements hautement répréhensibles qui méritent d’être sévèrement réprimés. Plus jamais ça !