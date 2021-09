PLUS JAMAIS ÇA !

La dalle d’un immeuble en construction s’est écroulée, provoquant la mort de quatre personnes dont trois étudiants et un ouvrier. C’était le 31 août dernier dans les locaux de l’Université Norbert Zongo de Koudougou. Ce drame qui n’est pas isolé, rappelle d’autres cas d’effondrements d’immeubles en construction à travers le territoire national, qui ont aussi engendré des pertes en vies humaines. Toute chose qui repose avec acuité le problème de la qualité des ouvrages et du respect des règles en matière de construction en hauteur. Cela dit, en attendant que l’enquête en cours puisse situer les responsabilités, nous disons : plus jamais ça !