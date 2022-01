PLUS JAMAIS CA  

Une veuve, âgée de 55 ans environ, a été tuée dans la nuit du 9 au 10 janvier 2022, entre les villages de Yarakuy et Yeressoro, sis à quelques encablures de Solenzo. A ce qu’on dit, elle aurait été mortellement atteinte par un objet tranchant sur la tête et poignardée au cou. Qui a pu bien commettre un tel crime ? La question reste posée. Mais quoi qu’il en soit, rien ne saurait justifier pareille barbarie. Car pourquoi s’en prendre à une pauvre dame qui, en plus d’être veuve, arrivait à peine à subvenir aux besoins de ses deux filles à elle laissées par son défunt époux ? C’est tout simplement inacceptable. Plus jamais ça !