PLUS JAMAIS ÇA

La scène se déroule dans la commune de Saaba. Un élève en classe de 3e a mis fin aux jours de son camarade à l’aide d’une arme à feu et ce, alors même que la victime était en train d’apprendre ses leçons. Ce drame, faut-il le rappeler, doit interpeller plus d’un. Car, la manipulation des armes par les enfants, est toujours source de dangers. Tant et si bien que les parents se doivent de prendre les dispositions nécessaires, pour autant qu’ils veuillent éviter des incidents de ce genre.