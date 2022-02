Un camion transportant des animaux domestiques, et à bord duquel se trouvaient des commerçants, s’est renversé sur l’axe Tougouri-Pissila dans le Centre-Nord, faisant 7 morts et de nombreux blessés. A ce qu’on dit, l’excès de vitesse est l’une des causes de ce drame puisqu’il ressort que le camion en question, roulait à vive allure. Voyez-vous ? On ne le dira jamais assez. Les surcharges et les excès de vitesse tuent. Et comme pour ne rien arranger, les hommes et les animaux, dans le cas d’espèce, cohabitaient dans un même wagon. Plus jamais ça !