PRESIDENTIELLE EN CÔTE D’IVOIRE : Les carottes semblent cuites pour Tidjane Thiam

La décision était attendue, elle est désormais officielle. Après les exclusions de Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Blé Goudé, le Tribunal de première instance d’Abidjan s’est prononcé, le mardi 22 avril 2025, en faveur de la radiation de Tidjane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA), de la liste électorale provisoire. A six mois de l’élection présidentielle, cette exclusion du candidat déclaré du PDCI-RDA, du fichier électoral, compromet ses ambitions politiques, sauf retournement de situation juridique ou politique. Le PDCI-RDA qui s’est toujours investi sans réserve pour présenter Tidjane Thiam comme son seul et unique candidat, sachant très bien que les chances de validation de cette candidature n’étaient pas gagnées d’avance, se soumettra-t-il à cette décision? Groggy par cette terrible nouvelle, le parti de l’Eléphant trouvera-t-il les ressorts nécessaires pour rebondir à temps face au scrutin qui pointe à l’horizon ? « Tidiane Thiam sera notre candidat à l’élection d’octobre 2025 ». C’est ce qu’ont toujours clamé ses partisans qui n’ont jamais voulu envisager une autre alternative. Maintenant radié de la liste électorale, on se demande ce que va faire l’ancien patron du Crédit Suisse dont les partisans se sont toujours lancés dans une attaque frontale contre la Commission électorale indépendante (CEI ), qu’ils accusent d’être aux ordres du régime en place.

Le PDCI-RDA ne devait pas attendre d’être dos au mur avant de sortir son plan B

D’ailleurs, en signe de mécontentement, les députés du PDCI-RDA avaient claqué la porte du Parlement. Politiquement, ça a été une grave erreur de concentrer toutes les cartes du parti sur une candidature incertaine de Tidiane Thiam. La stratégie, qui a toujours été de marteler à qui veut l’entendre que seul Tidjane Thiam sera le candidat du parti, a tué bien des ambitions non moins importantes au sein du PDCI-RDA. Cette décision de justice qui n’est pas susceptible de recours et qui ferme de facto la porte à une candidature de Tidiane Thiam à la presidentielle du 25 octobre, devrait permettre au parti de promouvoir subtilement d’autres profils présidentiables auprès des militants et sympathisants. Et ce ne sont pas les hommes méritants qui manquent au sein du parti. En dehors de Tidjane Thiam, il y a bien d’autres cadres qui peuvent porter les couleurs du parti. Jean Louis Billon devrait boire son petit lait, avec cette invalidation. En tous les cas, le PDCI-RDA ne devait pas attendre d’être dos au mur avant de sortir son plan B. Et boycotter la présidentielle face à l’invalidation de la candidature de Tidjane Thiam, serait également une grave erreur. La politique de la chaise vide produit rarement de bons résultats.

ST