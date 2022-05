PRESTATIONS DE SERVICES A L’ONEA : De graves manquements à corriger

Cette semaine, j’ai décidé de m’intéresser à un service qui, il faut l’avouer, joue un rôle très important dans la desserte de l’eau. Vous avez dû certainement le deviner. Il s’agit de l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA) qui, il faut le reconnaître, a fait beaucoup d’efforts ces dernières années. A preuve, nombreux sont les quartiers de la ville de Ouagadougou qui ont connu des branchements. Et même les coûts des branchements ont été revus à la baisse, facilitant l’accès des populations à l’eau potable. Ce qui est une très bonne chose. Car l’eau, dit-on, c’est la vie. Un être humain ou un animal peut s’efforcer de passer une journée entière sans manger. Mais passer 24 heures sans boire, c’est humainement impossible à moins d’avoir fait le choix d’aller au suicide. C’est pour cela que je tire mon chapeau aux premiers responsables de l’ONEA pour les efforts d’amélioration qu’ils n’ont de cesse de fournir. Mais l’arbre ne doit pas cacher la forêt. Car, ces derniers mois, bien des quartiers ont connu et continuent de vivre des coupures d’eau pouvant parfois se prolonger sur deux voire trois jours. Ce qui fait naturellement des mécontents, surtout que nous venons de traverser une période de canicule où les températures frôlaient parfois les 50° à l’ombre. Et ce n’est pas tout. Car, ils sont nombreux les clients qui se plaignent de la facturation, estimant parfois qu’ils sont victimes d’arnaque. D’autres ne décolèrent pas parce qu’ayant été floués pour avoir voulu régler leur facture par voie électronique. Nombreux sont ceux qui, du fait de problèmes techniques récurrents, ont dû payer deux fois la même facture puisqu’ils n’ont eu droit à aucun égard lorsqu’ils se sont adressés au service contentieux de l’ONEA.

Il y a quelque chose à revoir

A cela, il faut ajouter la qualité de certains agents releveurs qui, sous prétexte que telle ou telle cour dispose d’un chien méchant, ou pour une tout autre raison, décident de ne pas y entrer. Alors même que des gens s’y trouvent en permanence. Conséquence : les factures s’empilent et le consommateur se retrouve avec un gros problème à gérer. Je sais que dans le temps, quand un client faisait trois mois sans payer sa facture, l’ONEA coupait l’eau du robinet pour obliger le client à se mettre à jour. Mais maintenant, je fais le constat qu’un client peut se retrouver avec près d’un an de factures impayées. Non pas toujours par sa faute, mais parce qu’il n’a reçu aucune facture. Peut-être parce que les agents recenseurs dont je parlais plus haut, n’ont pas fait leur travail comme il se doit. Je pense donc qu’il y a quelque chose à revoir. Car, se retrouver à régler plusieurs factures, n’est pas chose aisée surtout par ces temps de vaches maigres où l’argent devient une denrée rare. Les premiers responsables de l’ONEA sont donc interpelés. C’est à eux de prendre les dispositions pour s’assurer que chaque consommateur a reçu ses factures à temps et avec le moins d’erreurs possibles. Cela est très important puisqu’ y va même de l’image et de la crédibilité de la nationale de l’eau elle-même auprès de ses partenaires.

« Le Fou »