QUESTION A QUI DE DROIT

Je me rappelle que les élections municipales qui devraient se tenir en mai 2021, ont été reportées pour « cas de force majeure », en l’occurrence l’insécurité liée au terrorisme. Mais depuis peu, j’ai l’impression que les choses semblent aller de mal en pis si fait que je ne puis m’empêcher de me poser des questions : les élections municipales pourront-elles avoir lieu en mai 2022 ? Si oui, permettront-elles de renouveler l’ensemble des exécutifs locaux que compte notre pays quand on sait que certaines localités sont interdites d’accès ? Je souhaite que l’on éclaire ma lanterne.

Un citoyen exaspéré