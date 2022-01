QUESTION A QUI DE DROIT

Au sortir du Conseil des ministres du 5 janvier dernier, le porte-parole du gouvernement, Alkassoum Maïga, est revenu sur l’affaire de la remise à plat des salaires, annoncée en 2018 par le président du Faso et qui, je m’en souviens, n’en finit pas de provoquer des vagues. Selon le ministre, le dossier est toujours d’actualité et le ministère de la Fonction publique est à pied d’œuvre. Mais moi, je me pose personnellement des questions : est-ce opportun ? N’est-ce pas un risque que de vouloir ouvrir un nouveau front avec les syndicats ? Surtout par ces temps où l’on appelle à l’unité nationale ? En tout cas, je souhaite que les autorités fassent un bon diagnostic de la situation avant d’engager quoi que ce soit.

Un agent public