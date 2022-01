QUESTION A QUI DE DROIT

Que devient Kôrô Yamyélé, du nom de cet internaute très cultivé, très avisé et toujours au fait de l’actualité nationale et internationale ? Polyglotte, cet homme était prompt à réagir sur tous les sujets et ne manquait pas l’occasion de titiller les journalistes lorsque ceux-ci ne partageaient pas le même point de vue que lui. En plus de Kôrô, ainsi qu’on l’appelait, il y avait un autre internaute qui se présentait comme une dame du nom de Anta qui avait aussi du mordant dans ses analyses. Que sont-ils devenus, tous ces internautes qui, depuis quelques années, ne se font plus entendre ?

Un fidèle lecteur