RADIATION DU CANDIDAT DU PDCI-RDA DE LA LISTE ELECTORALE : Tidjane Thiam rattrapé par ses propres turpitudes

A six mois de la présidentielle, on assiste à un véritable branle-bas sociopolitique en Côte d’Ivoire. La tension monte, et les couteaux semblent tirés. En effet, après la radiation de certains poids lourds tels que Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro, de la liste électorale, c’est au tour de Tidjane Thiam de subir la même fatwa. Visé par une plainte du fait de la double nationalité dont il bénéficiait, il a aussi été radié de la liste électorale. Ainsi en a décidé la Justice ivoirienne qui estime que ce dernier, dès lors qu’il avait acquis la nationalité française, avait perdu la nationalité ivoirienne. C’est dire donc qu’avec une telle décision de Justice, Tidjane Thiam n’est ni électeur ni éligible. De quoi doucher les ambitions politiques de l’homme qui croyait en ses chances de succéder au président Alassane Dramane Ouattara (ADO) dont on ignore encore si lui-même sera ou pas dans les standings-block.

A l’allure où vont les choses, d’aucuns redoutent une implosion du PDCI-RDA

En tout cas, pour un coup dur, c’en est un, surtout que l’ex-patron du Crédit Suisse venait d’être investi candidat du Parti démocratique de Côte d’Ivoire. Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) dont la Convention politique a renfermé ses portes, pas plus tard que la semaine écoulée. Le parti va-t-il tirer toutes les conclusions qui s’imposent, en activant, pendant qu’il est encore temps, un plan B ? Non, répond Tidjane Thiam pour qui, aucun autre plan n’est envisageable. Tout en trouvant « injuste et injustifiée » la décision de la juge qui ordonne sa radiation de la liste électorale, il promet de se battre pour que sa cause soit entendue. Conscient, toutefois, qu’il ne pourrait sortir vainqueur d’un bras de fer avec le pouvoir, il appelle à un « dialogue constructif » afin d’aplanir toutes les divergences de vues en vue d’un scrutin apaisé. Sera-t-il attendu par le pouvoir qui, on le sait, se voit ouvert un boulevard avec l’éviction de Tidjane Thiam de la course à la présidentielle ? Pas si sûr. Mais comme on est en politique, on ne peut jurer de rien. Car, c’est le domaine, par excellence, où l’impossible peut devenir possible, et vice-versa. A preuve, les compromis politiques se sont parfois imposées aux décisions de Justice. Et les exemples sont si légion, en Afrique, que l’on ne se risquerait pas à vouloir les citer exhaustivement au risque d’en perdre haleine. Toutefois, faut-il plaindre Tidjane Thiam s’il n’arrive pas à briguer la magistrature suprême, comme il le souhaite ? Assurément, non. Car, tout se passe comme s’il s’est fait prendre à son propre piège. Il a prêté le flanc si fait qu’il a été finalement rattrapé par ses propres turpitudes. En effet, il aurait voulu se mettre à l’abri de tout ce qu’il subit aujourd’hui comme déboires judiciaires qu’il s’y serait pris autrement ; lui que certains cadres du PDCI-RDA ont toujours considéré comme un militant de la 25e heure parachuté à la tête du parti.

Le parti, s’il ne veut pas mourir politiquement, gagnerait à présenter un candidat à la prochaine présidentielle

C’est le cas, par exemple, de Jean-Louis Billon, du nom de ce cadre du parti, qui n’a eu de cesse d’attirer l’attention des uns et des autres, sur la double nationalité de Tithi, ainsi qu’on le surnomme. Malheureusement, il n’a pas été écouté. Mais l’histoire a fini par lui donner raison. Et à l’allure où vont les choses, d’aucuns redoutent une implosion du PDCI-RDA. Car, le parti, en plus de la radiation ordonnée de Tidjane Thiam de la liste électorale, connaît des dissidences et des défections qui ne sont pas de nature à rassurer les militants et les sympathisants. Or, le parti, s’il ne veut pas mourir politiquement, gagnerait à présenter un candidat à la prochaine présidentielle. En tout cas, pour revenir au cas de Tidjane Thiam, on peut dire qu’il n’aura que ses yeux pour pleurer. Car, n’est-ce pas lui qui faisait le dos rond lorsque certains n’hésitaient pas à évoquer publiquement sa bi-nationalité pourtant interdite à tout Ivoirien voulant briguer la magistrature suprême ? Et en plus, la loi dont il subit aujourd’hui la rigueur, a été votée sous le magistère du père de la Nation ivoirienne, Félix Houphouët Boigny, dont il est le neveu.

« Le Pays »