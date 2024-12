REHABILITATION DES ROUTES BOBO-BANFORA-FRONTIERE RCI ET BANFORA-ORODARA : Environ 153 milliards de F CFA à mobiliser

Le ministère des Infrastructures et du désenclavement a procédé au lancement technique du projet de réhabilitation des routes Bobo-Banfora-frontière de la côte d’Ivoire et Banfora-Orodara (PRéBBO), au cours d’un atelier qui se tiendra du 16 au 18 décembre 2024 à Ouagadougou. Avec l’appui financier de la Banque islamique de développement (BID) et la Banque africaine de développement (BAD), le projet de réhabilitation des routes Bobo-Banfora-frontière de la Côte d’Ivoire et Banfora-Orodara (PRéBBO), est financé à environ 153 milliards de francs CFA, avec une durée d’exécution de 4 ans.

Le Secrétaire général du ministère des infrastructures et du désenclavement, Ismaël Zebrét

Financé à environ 153 milliards de francs CFA, le projet de réhabilitation des routes Bobo-Banfora-frontière de la Côte d’Ivoire et Banfora-Orodara (PRéBBO) sera exécuté sur la période 2024-2028. Né de la volonté du gouvernement burkinabè, le projet a bénéficié de l’appui financier et technique de la Banque Islamique de Développement (BID) et la Banque Africaine de Développement (BAD). Le projet a pour objectif d’accroître le commerce régional en facilitant les échanges économiques, en permettant la vente rapide de produits agro-sylvo-pastoraux et en renforçant les échanges culturels et la cohésion sociale aux niveaux national et sous-régional. Selon le Secrétaire général du ministère des Infrastructures et du désenclavement, Ismaël Zebrét, le Burkina Faso, en matière d’infrastructures est confronté à d’énormes défis. Il est important à son avis, de desservir les pôles de croissance économique, les zones agricoles, les zones touristiques. Le projet devra ainsi contribuer au développement des régions des Hauts-Bassins et des Cascades. A l’en croire, la mise en œuvre efficiente d’un projet aussi important suppose la maîtrise de l’ensemble des procédures et mécanismes d’intervention du bailleur. D’où l’organisation de l’atelier de lancement technique du projet qui se tiendra du 16 au 18 décembre 2024. « Sans une mobilisation conséquente des ressources humaines et surtout, la conduite d’une approche concertée, cohérente et participative, impliquant d’une part, les acteurs directs que sont les agences d’exécution du projet et d’autre part, les bailleurs de fonds et l’ensemble des partenaires institutionnels et privés du secteur, les chances de succès pourraient être compromises », a-t-il déclaré sur l’importance de cet atelier de lancement.

Khalid Ibnou Walid Kane, chef d’équipe des opérations d’infrastructures économiques au niveau de la BID

Une vue des participants

La vision de la BID

Selon Khalid Ibnou Walid Kane, chef d’équipe des opérations d’infrastructures économiques au niveau de la BID dans le bureau régional d’Abuja au Nigeria, en tant qu’institution multilatérale de développement, la BID a pour vision d’œuvrer à améliorer la vie des populations de ses pays membres dont le Burkina Faso, en favorisant leur développement social et économique. C’est pourquoi elle met l’accent sur l’appui à la mise en place des infrastructures nécessaires pour permettre aux populations de mener une vie meilleure et de réaliser leur plein potentiel de développement. C’est dans cette dynamique que s’inscrit le PRéBBO. A entendre Khalid Ibnou Walid Kane, le projet contribuera, sans nul doute, à l’amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires, à travers l’amélioration de leur cadre de vie et le transport des produits divers pour alimenter les marchés avoisinants, tout en assurant la continuité du trafic marchand sur les marchés de la Côte d’Ivoire et du Mali. Quant au Secrétaire permanent du programme sectoriel des transports, Basile Nikiéma, qui est chargé de coordonner la mise en œuvre du projet, après avoir rappelé que le projet a été préparé, discuté, négocié avec l’implication des différents acteurs concernés, a donné les objectifs de l’atelier. En effet, l’atelier consacrant le lancement technique des activités a pour objectifs entre autres, d’informer et de partager avec les acteurs, les objectifs, les résultats et la stratégie d’intervention du projet ; de renforcer les capacités des acteurs sur les règles et procédures de passation des marchés, de gestion financière, de gestion des contrats, et de décaissement de la BID ; et de formuler des suggestions et recommandations pour une bonne exécution du projet.

Rahamatou SANON

Le financement du projet

Le PRéBBO a un coût global d’environ 153 milliards de francs FCA composé comme suit

Un prêt d’environ 90 milliards de F CFA de la BID

Un prêt d’environ 60 milliards de F CFA de la BAD

Une contrepartie de 2 milliards de F CFA du Burkina Faso

Source : discours du SG du ministère