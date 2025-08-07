RENCONTRE DE GENEVE SUR LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION PLASTIQUE : La voix de l’Afrique va-t-elle porter ?

Le 5 août dernier, s’est ouvert à Genève en Suisse, et ce, pour dix jours, un sommet des Nations unies sur la pollution plastique. L’objectif est de trouver un accord de lutte contre le fléau en vue de conclure un traité international visant à réduire la pollution plastique. L’Afrique, qui est présente à ces négociations, est favorable à un texte contraignant et ambitieux. Et cela se comprend d’autant plus qu’avec seulement 5% de production plastique dans le monde, l’Afrique est le continent où l’utilisation du plastique bat le record alors que de l’Homme à l’animal en passant par l’environnement, ses effets nocifs ne sont plus à démontrer. La question qui se pose est de savoir si la voix du continent noir, va porter.

Il n’y a aucune certitude que la fumée blanche sortira de ce conclave

La question est d’autant plus fondée que dans ces discussions qui sont à leur sixième round après Bogota, Paris, Nairobi, Ottawa et Busan en Corée du Sud, deux positions s’opposent. D’un côté, il y a les pays qui sont favorables à une réduction de la production plastique et souhaitent s’attaquer au « cycle de vie » du plastique dans son ensemble, depuis la production à base de produits pétroliers jusqu’à la gestion des déchets. De l’autre, il y a ceux qui sont farouchement opposés à cette option et misent plus sur la gestion des déchets plastiques en mettant l’accent sur le recyclage. Au nombre de ces derniers, des Etats pétro-gaziers emmenés par l’Arabie Saoudite, et qui voient dans l’industrie plastique, un débouché d’avenir pour leurs produits pétroliers. C’est dire si les intérêts guident les positions dans ces discussions où le consensus défendu par ces pays qui s’opposent à tout vote, se présente comme un point d’achoppement majeur à la conclusion rapide d’un accord. Autant dire que les enjeux sont énormes. Et ce sommet de Genève pourrait en appeler d’autres ; tant il n’y a aucune certitude que la fumée blanche sortira de ce conclave. C’est dire aussi s’il y a encore du chemin à parcourir, avant la signature de ce traité qui fonde les espoirs des Africains. Lesquels semblent engagés à fond dans la bataille contre ce fléau planétaire qui met en danger la biodiversité et la santé humaine, à travers l’adoption de lois d’interdictions. L’exemple le plus concret étant le Rwanda qui a réussi à éradiquer le phénomène, devenant ainsi autant un modèle qu’un pionnier en la matière en Afrique où plus d’une trentaine de pays sur les cinquante-quatre que compte le continent noir, ont pris des mesures de bannissement du sachet plastique. Mais, entre engagements politiques difficilement tenables et habitudes de consommation des populations, le combat contre le plastique est encore loin d’être gagné sur le continent noir. Et les défis se conjuguent autant en termes de problèmes de mise en œuvre des mesures que de manque d’infrastructures de recyclage dans un contexte où la contrebande des sachets plastiques reste aussi une problématique de taille. Comment peut-il en être autrement quand, en plus d’être un partenaire stratégique, l’Afrique reste un vaste marché pour les grandes puissances si elle n’est pas devenue le champ de rivalités par excellence ?

Il faut éviter de sous-estimer le danger du plastique en multipliant les rencontres

Comment peut-il encore en être autrement quand l’Afrique est considérée comme ce dépotoir du monde où chacun peut se permettre ce qu’il veut ? Mais dans cette lutte contre le péril plastique, les dirigeants africains sont interpellés au premier chef. Car, c’est de leur engagement sincère pour la cause de leurs peuples respectifs, que dépend la victoire dans ce combat, pour le bonheur de leurs populations qui manquent de tout et sont ainsi exposées aux vicissitudes de la vie. En tout état de cause, avec l’ouverture de ces nouvelles tractations à Genève, on attend de voir si les lignes bougeront dans le bon sens et si ce sommet aboutira à un accord satisfaisant. Cela est d’autant plus impérieux que les constats sur les effets néfastes du plastique, restent globalement alarmants. Comme quoi, il faut éviter de sous-estimer le danger du plastique en multipliant les rencontres. A l’instar de la question du réchauffement de la planète qui multiplie les sommets sur le climat sans que les lignes ne bougent parce que les uns et les autres restent accrochés à leurs intérêts. Et ce, dans un contexte où selon les chiffres des Nations unies, la production mondiale de plastique devrait tripler d’ici à 2060 pour atteindre 1,2 milliards de tonnes par an si aucun accord international n’est conclu d’ici là, avec des dommages importants pour la santé et l’environnement. Au même moment, le recyclage de ces plastiques qui culmine aujourd’hui à 9%, ne suit pas la cadence et ne devrait pas dépasser les 12% dans le même laps de temps. Autant dire que la planète est véritablement en danger. Et l’Homme aussi.

