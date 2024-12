RENCONTRE ENTRE PRESIDENTS SORTANT ET ENTRANT ET ARRIVEE D’UNE DAME A LA VICE-PRESIDENCE AU GHANA : De bons points pour la démocratie

L’mage peut paraître anodine voire banale. Mais dans une Afrique en pleine mutation démocratique, elle a tout son sens ; tant elle est chargée de symboles. Il s’agit de celle de John Dramani Mahama, vainqueur de la présidentielle du 7 décembre dernier, qui est invité par le président sortant, Nana Akuffo-Addo, au palais présidentiel pour « préparer le processus de transition ». Au-delà de l’affiche qui honore, une fois de plus, la démocratie ghanéenne, c’est une rencontre entre deux adversaires politiques, qui se veut d’autant plus un message pour la base que le président entrant n’était pas le choix de son prédécesseur pour sa succession. La préférence du chef de l’Etat allant à son vice-président, Mahamudu Bawumia, qui avait déjà eu l’élégance de féliciter son rival après avoir mis fin à tout suspense en reconnaissant très tôt sa défaite, avant même la proclamation officielle des résultats. C’est la preuve, si besoin en était, que la politique, ce n’est pas la guerre. C’est la preuve aussi que malgré les enjeux et les rivalités politiques, le fair-play reste l’une des valeurs cardinales pour la construction d’une démocratie apaisée. Toujours est-il que c’est un passage de témoins en douceur qui traduit la maturité de la démocratie ghanéenne. Car, en plus de s’inscrire dans la dynamique de la continuité de l’Etat, c’est l’intérêt supérieur du pays qui est ainsi mis en avant.

Un bel exemple que l’on aimerait voir se multiplier sur le continent noir

Cela est d’autant plus à saluer que derrière cette volonté du président sortant de créer les conditions d’une bonne passation des charges, on peut lire une prédisposition du locataire du Jubilee House à faciliter la tâche à son successeur tout en restant disponible à apporter sa pierre même après avoir quitté le palais présidentiel. Une volonté de sortir par la grande porte en gentleman, qui se lit aussi dans sa décision de s’en tenir à ses deux mandats constitutionnels. Et ce, contrairement à bien de ses pairs africains qui, de Yaoundé à Abidjan en passant, entre autres, par Lomé pour ne citer que ses voisins, n’ont pas su résister à la tentation de énièmes mandats. Pour en revenir au tête-à-tête entre les deux chefs d’Etat engagés dans une procédure concertée de passation de pouvoirs, c’est un bel exemple que l’on aimerait voir se multiplier sur le continent noir où les élections sont souvent des moments de peur en raison des violences qu’elles provoquent. En tout cas, en ne dérogeant pas à sa tradition d’alternance pacifique, le Ghana peut être fier de sa réputation d’îlot de la démocratie en Afrique de l’Ouest. Une démocratie qui ne cesse de se renforcer au fil des ans et qui semble d’autant plus décidée à surprendre davantage qu’elle verra l’arrivée, pour la première fois dans l’histoire du pays, d’une dame à la vice-présidence en janvier 2025.

Une victoire qui n’a fait l’objet d’aucune contestation

La colistière de John Dramani Mahama, Jane Naana Opoku-Agyemang, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, place déjà son mandat sous le signe de l’autonomisation de la femme, aussi bien sur le plan politique qu’économique. Cette universitaire qui aura la lourde tâche de représenter l’autre moitié du Ciel au sommet de l’Etat, n’est pas une inconnue au Ghana où elle a déjà occupé de hautes fonctions dans l’Administration publique. Ancienne ministre de l’Education lors du premier mandat de John Dramani Mahama de 2013 à 2017, la native de Cape Coast a été, tour à tour, représentante de son pays à l’Unesco, puis Chancelière de l’Université des femmes en Afrique, basée au Zimbabwe. Militante du National Democratic Congress (NDC) qui revient au pouvoir, la septuagénaire dauphine du président élu est également membre de l’Académie ghanéenne des arts et des lettres. En tout cas, tout le mal que l’on souhaite au nouveau duo qui prendra officiellement les rênes du pays le 7 janvier 2025, c’est de réussir à combler les attentes de leurs compatriotes qui ont placé leur confiance en eux, par une victoire qui n’a fait l’objet d’aucune contestation. En attendant, le pays de Kwame Nkrumah continue d’engranger de bons points et confirme, d’élection en élection, tout le bien que l’on dit de sa démocratie qui reste encore perfectible, au regard des quelques violences observées par-ci par-là, ayant entraîné la mort d’une demi-dizaine de morts qui constituent la page noire de cette élection.

« Le Pays »