5E CONFERENCE EPISCOPALE OUEST-AFRICAINE AU SENEGAL : Le sermon des prélats sera-t-il entendu ?

C’est à Dakar, la capitale sénégalaise, que sont réunis jusqu’au 12 mai 2025, plus d’une centaine de Cardinaux, d’Evêques et d’Archevêques de l’Afrique de l’Ouest, dans le cadre de la Conférence épiscopale annuelle et tournante, la cinquième du genre, qui a, cette année, pour thème : « Une Eglise synodale et autonome au service de la justice et de la paix ». La cérémonie officielle d’ouverture de ce rendez-vous qui réunit 16 pays de l’Afrique de l’Ouest francophone, anglophone et lusophone, a eu lieu le 5 mai dernier, en présence du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Cette rencontre des prélats se tient dans un contexte de convulsions sociopolitiques et religieuses qui ébranlent le monde, avec des flammes incandescentes qui s’étendent du Sahel au Proche et Moyen-Orient, du Soudan à la République démocratique du Congo, de la Russie à l’Ukraine et de l’Inde au Pakistan.

Les prélats ont fait retentir plusieurs coups de semonce pour interpeller les consciences

C’est l’occasion pour les participants d’exprimer leurs préoccupations face à la détérioration de la situation sur tous les plans dans plusieurs régions du globe, et particulièrement en Afrique de l’Ouest où l’extrémisme violent, sous ses formes les plus barbares et les plus abjectes, bafoue la dignité humaine, compromet dangereusement le vivre-ensemble et menace sérieusement l’existence même de l’Eglise. Face à tous ces défis dont les qualificatifs ne suffisent même pas à décrire l’horreur qui en résulte, les conférenciers ont lancé un appel solennel à la promotion de la justice sociale en offrant des perspectives d’ascension aux populations les plus vulnérables, et exhorté les autorités politiques à mettre un terme à l’hémorragie migratoire qui continue d’amputer l’Afrique de l’Ouest, de ses membres les plus valides. Les espoirs déçus et les attentes inassouvies de la jeunesse ne font, en effet, qu’accentuer les turbulences régionales, en jetant massivement tous ces désespérés dans les bras lucifériens des « hommes de la brousse ». Conscients de cette situation qui a gravement nui à la cohésion sociale et à la sécurité dans l’espace ouest-africain, les autorités de l’Eglise catholique ont fait retentir plusieurs coups de semonce non seulement pour interpeller les consciences, mais aussi et surtout pour insuffler des nouvelles dynamiques à nos sociétés de plus en plus en quête de repères et de sens. Reste à savoir si ce sermon sera entendu et si les recommandations consistant à transcender les clivages ethniques et religieux pour resserrer les liens séculaires entre les populations, seront favorablement accueillies par les destinataires ou les protagonistes, notamment dans la crise sécuritaire que traverse le Sahel. Rien n’est moins sûr, d’autant que dans plusieurs pays de la sous-région, on peine encore à faire de la concorde nationale, une praxis quotidienne en raison des clivages communautaires et religieux, et des inégalités criantes qui déchirent le tissu social.

Léon XIV a réaffirmé son attachement aux idéaux de fraternité, de miséricorde et de justice sociale

Pour autant, les prélats disent qu’en tant que « témoins ardents d’une espérance indéfectible, artisans de paix et bâtisseurs de ponts en des temps d’incertitude », ils ne se lasseront jamais de porter haut les valeurs chrétiennes, en prônant la paix sociale et une gouvernance soucieuse du bien commun. Tout cela s’inscrit en droite ligne avec les engagements progressistes du nouveau Pape, Léon XIV, pour ne pas le nommer, qui a réaffirmé, hier dimanche, son attachement aux idéaux de fraternité, de miséricorde et de justice sociale, lors de la célébration de sa première messe dominicale, à la mythique basilique Saint-Pierre de Rome. Espérons que tous ces appels à la paix et à l’unité, trouveront un écho favorable auprès des acteurs, notamment dans les zones de guerre, pour le bonheur des populations civiles très souvent prises en étau entre les feux des belligérants.

