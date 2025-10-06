REPORT DE LA MANIF DU FRONT COMMUN EN COTE D’IVOIRE : Un pas vers l’apaisement ?

L’opposition ivoirienne a finalement choisi de reporter au 11 octobre, sa manifestation initialement prévue à Abidjan, le 4 du mois courant, après l’interdiction formelle notifiée par le préfet de la capitale économique. C’est donc un recul stratégique plutôt qu’un renoncement, et le geste traduit, dans ce climat ivoirien actuellement saturé de tensions et donc particulièrement inflammable, la volonté de l’opposition d’éviter le chaos au lendemain du démarrage de la campagne électorale. En interdisant les rassemblements jusqu’à nouvel ordre, le pouvoir, quant à lui et quitte à paraître autoritaire, affirme vouloir préserver la paix et prévenir les débordements, surtout dans ce contexte où les passions politiques sont à fleur de peau, et où toute mobilisation de rue peut servir d’étincelle à un incendie politique dont nul ne saurait maîtriser les flammes.

Le régime ivoirien ne doit pas considérer ce report de la marche, comme un simple fait divers politique

Mieux vaut donc prévenir que guérir, surtout que la mémoire collective ivoirienne n’a pas encore effacé les cicatrices des affrontements lors des précédentes échéances électorales qui avaient transformé la rue en véritable théâtre des passions partisanes. Cette fois-ci encore, les choses pourraient partir en vrille à cause, d’une part, de la candidature controversée d’Alassane Ouattara qui ravive les frustrations et alimente les soupçons d’un pouvoir qui ne se régénère qu’à travers la continuité de cet homme, et d’autre part, de l’exclusion des ténors de l’opposition de la course à la présidentielle qui fait toujours des gorges chaudes dans les chaumières. En tout état de cause, le régime ivoirien ne doit pas considérer ce report de la marche, notamment par le parti de l’ancien président Laurent Gbagbo, comme un simple fait divers politique, d’autant qu’il ne résout rien du mal profond : celui d’une démocratie verrouillée où, aux yeux de l’opposition, il ne reste plus que la rue comme seul espace d’expression pour ceux qui n’ont plus voix au chapitre. C’est vrai que moins il y aura de bruit dans la rue, plus le pouvoir paraîtra stable, mais attention aux cruels enseignements de l’histoire selon lesquels les frustrations politiques, quand elles ne trouvent plus d’exutoire pacifique, finissent toujours par emprunter des chemins imprévisibles. Les dirigeants actuels de la Côte d’Ivoire qui ont été longtemps ostracisés par leurs prédécesseurs, doivent savoir mieux que quiconque qu’à trop contenir la contestation, on finit par nourrir la colère, et qu’ils doivent davantage penser aux mesures idoines à prendre pour encadrer les manifestants qu’à l’étouffement systématique de toute voix discordante. Et même si la rue ne gronde pas dans l’immédiat à cause de la résignation dans les rangs de l’opposition, le risque d’une implosion sociale différée n’est pas à exclure, même après la très probable réélection d’Alassane Ouattara. Le danger pourrait venir de partout, mais pas forcément des partis politiques de l’opposition, qui, eux, peinent à afficher même une unité de façade, encore moins une stratégie cohérente qui puisse faire plier le pouvoir sur certaines questions sensibles.

Charles Blé Goudé, ancien leader de la jeunesse militante, désormais rallié à l’ancienne première Dame

A vrai dire, la faiblesse de l’opposition ivoirienne s’explique moins par la répression du régime que par ses propres divisions internes, accentuées par le rejet des candidatures de ses figures de proue par le tamis du Conseil constitutionnel. Résultat : on a désormais en Côte d’Ivoire une opposition fragmentée, affaiblie et traversée par des ambitions concurrentes, qui ne dispose presque plus du poids nécessaire pour infléchir les décisions politiques. Certains de ses leaders, naguère irréductibles, ont même fini par s’inscrire dans une logique d’émancipation et de réalisme politique. L’exemple le plus frappant reste celui de Charles Blé Goudé, ancien leader de la jeunesse militante, désormais rallié à l’ancienne première Dame Simone Ehivet Gbagbo, afin de pouvoir exister politiquement hors de l’ombre du « Woody de Mama ». Ce rapprochement illustre une recomposition silencieuse du paysage politique ivoirien, où les ambitions personnelles se redessinent à la faveur des exclusions et des frustrations nées du tri constitutionnel. Dans les prochains jours, il n’est pas exclu que d’autres alliances de circonstance émergent entre partis recalés et formations encore en lice, non pas pour des raisons idéologiques, mais par simple calcul stratégique. Ainsi, certains vont espérer tirer profit d’une éventuelle ouverture du gouvernement post-électoral, voire se positionner pour les législatives prévues avant la fin de l’année 2025. Tout cela pourra décrisper un tant soit peu la situation politique actuelle, mais peut ne pas être suffisant pour garantir une stabilité durable au pays qui, il faut le dire, retient son souffle à moins d’une semaine de l’ouverture de la campagne électorale qui s’annonce, quoiqu’on dise, tendue.

« Le Pays »