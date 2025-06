Retrait du Rwanda de la CEEAC : Quand Kagamé s’isole davantage

Le Rwanda a officiellement quitté la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), dénonçant une violation du principe de la présidence rotative de l’organisation par les autres pays, suite, estime-t-il, à une manœuvre diplomatique orchestrée par la République démocratique du Congo (RDC), encouragée dans sa fronde par le Burundi. Kigali pense avoir été injustement écarté au profit de la Guinée équatoriale, reconduite à la tête de l’organisation alors que c’était, selon le calendrier et l’ordre protocolaire, au tour du Rwanda d’en assurer les rênes. Vexé comme un prince auquel on aurait confisqué la couronne au moment de monter sur le trône, Paul Kagamé a décidé de réagir avec fracas face à ce qu’il considère comme un coup de Jarnac diplomatique, en tournant le dos à l’organisation sous-régionale. Dans cette partie de l’Afrique en proie à des convulsions depuis des décennies, où les alliances se tissent et se déchirent au gré des intérêts et des rancœurs, ce retrait du Rwanda de la CEEAC pour une question de préséance ou de coup de sang mal calibré de Paul Kagamé, n’est que la partie émergée d’un iceberg de tensions bien plus profondes, qui risque de compromettre durablement tous les efforts fournis pour le retour de la paix dans l’Est de la RDC, notamment.

En se retirant, Paul Kagamé, l’homme au style direct et sans fioritures, semble jouer la carte de la rupture

Comment parvenir à une solution concertée à ce conflit, si l’un des principaux protagonistes qu’est le Rwanda quitte la table des négociations régionales ? En se retirant, Paul Kagamé, l’homme au style direct et sans fioritures, semble jouer la carte de la rupture pour montrer qu’il n’est pas un simple figurant dans la pièce, tout en oubliant que “celui qui quitte la case familiale en colère, dort dehors avec les hyènes” comme le dit un proverbe africain. Sur la scène internationale, l’image d’un Kigali qui choisit l’isolement plutôt que la concertation, pourrait peser lourd, surtout au moment où les voix africaines réclament davantage d’unité face aux défis sécuritaires et géopolitiques. En préférant le claquement sec de la porte à la patience feutrée de la diplomatie, le président rwandais oublie qu’”un arbre qui veut grandir ne rejette pas la forêt” comme le dit si bien un adage de chez nous. C’est vrai, la CEEAC n’est pas une forêt sans défauts, mais y rester, malgré les frictions, aurait pu être une preuve de maturité politique du premier responsable de la « petite Suisse africaine » que certains admirent pourtant pour sa rigueur, ses résultats économiques et son sens de l’anticipation. C’est vrai que l’homme fort de Kigali a souvent préféré le poing à la poignée de main, mais c’est tout de même sidérant que dans le contexte actuel où la région aspire à la paix et a plus que jamais besoin d’architectes de compromis, ce champion du développement intérieur choisisse d’abandonner le bateau battant pavillon CEEAC qui prend l’eau, parce qu’il n’a pas été nommé capitaine. Car, cette organisation, même bancale, reste un cadre où l’on parle, où l’on débat afin d’éviter le bruit assourdissant et mortel des armes.

Ce retrait peut également sonner comme un réquisitoire implacable contre l’inefficacité chronique de la CEEAC

Cela dit, il serait réducteur de lire ce retrait comme un simple mouvement d’humeur diplomatique. Ce choix peut s’inscrire dans une trajectoire marquée depuis plusieurs années par une volonté d’ancrage plus prononcé du Rwanda, en Afrique de l’Est, notamment à travers la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC), certaines décisions ou positions des Etats de l’Afrique centrale par rapport à son implication réelle ou supposée dans le conflit congolais, étant perçues par Kigali comme hostiles. Ce retrait peut également sonner comme un réquisitoire implacable contre l’inefficacité chronique de la CEEAC, qui est minée par des divisions internes, et incapable de répondre de manière concertée au défis sécuritaires et économiques de la sous-région. Le souhait maintenant est que cette défection ne crée pas un précédent ou ne déclenche pas un effet domino, qui pourrait amener d’autres Etats frustrés à reconsidérer leur engament ou à réévaluer leur loyauté vis-à-vis de l’institution, qui pourrait, dans ce cas, perdre son poids politique et son rayonnement. Quoi qu’on dise, en tant que pays dynamique à la croissance économique soutenue, le Rwanda a, en quittant le navire, frappé au cœur, l’unité sous-régionale, et affaibli symboliquement l’image d’une Afrique centrale soudée et tournée vers le progrès. Reste à savoir si la communauté internationale, lassée des conflits à répétition, va fermer les yeux et laisser Kagamé continuer sa marche solitaire, ou durcir sa position contre Kigali pour son soutien présumé aux rebelles du M23 qui ont fait main basse sur l’Est de la RDC. C’est seulement la suite des événements qui nous permettra de dire si le Rwanda, en quittant le navire, a consenti un sacrifice nécessaire et utile pour lui-même, ou s’il a commis une erreur historique dont il se remettra difficilement.

« Le Pays »