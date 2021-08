SACRE DE FABRICE ZANGO AUX JO TOKYO 2021  

Il l’avait promis. Et il l’a fait en offrant au Burkina Faso la première médaille olympique de son histoire, même si c’est de l’or qu’il rêvait. Lui, c’est Hugues Fabrice Zango, médaillé de bronze au triple saut des Jeux olympiques (JO) de Tokyo 2021, avec 17m47, derrière le Chinois Yaming Zhu (17m57) et le champion portugais Pedro Pichardo (17m98). Une médaille historique glanée en un jour tout aussi historique pour le pays des Hommes intègres, le 5 août, date de la fête de l’indépendance acquise soixante-et-un ans plus tôt. Tout un symbole pour le Burkina Faso qui entre ainsi dans l’histoire des JO en tant que pays ayant déjà remporté au moins une médaille. C’est dire toute la valeur du métal remporté par l’athlète burkinabè, peu importe sa couleur. Car, il faut bien se le dire, dans le cas d’espèce, c’est du bronze qui vaut de l’or en ce qu’il permet au Burkina de briller à l’extérieur, dans une compétition de portée mondiale comme les Jeux Olympiques qui demeurent, aujourd’hui encore, la plus grande compétition sportive au monde, avec plus de 50 disciplines allant de l’Aviron au Water-polo, en passant par l’athlétisme, le football, les sports de main, la natation et autres sports comme le skateboard, le surf ou encore le canoë-kayak peu connus sous nos tropiques. Et si les Burkinabè ont pratiquement veillé, compte tenu du décalage horaire, jusqu’au petit matin, pour suivre de bout en bout les performances de leur athlète, c’est que son sacre était fortement attendu. Jusqu’au sommet de l’Etat où le locataire du palais de Kosyam, à en croire son tweet de félicitations de l’athlète pour sa performance, est resté éveillé. C’est dire si c’est une médaille qui donne de la fierté à l’ensemble du peuple burkinabè et qui met surtout du baume au cœur en ces moments de grisailles économique, sécuritaire et sanitaire.

Le meilleur pourrait être à venir

Au-delà, c’est la preuve qu’il y a de multiples et diverses ressources et compétences du pays des Hommes intègres, qui peuvent contribuer à rehausser son image à l’extérieur, à l’image de Siaka Sanou alias Iron Biby, nouveau recordman mondial d’AXLE PRESS avec 217 kg soulevés le 24 juillet dernier à Londres et champion du monde de Log lift, ou encore de l’astrophysicien le Pr Frédéric Ouattara, distingué meilleur physicien spatial d’Afrique en 2018 aux Etats-Unis et qui est en train d’émerveiller ses compatriotes avec son projet de satellite avancé. Il faut maintenant espérer que l’exemple de Fabrice fera des émules dans un pays où l’athlétisme demeure encore l’un des parents pauvres du sport, comparativement au football et, dans une moindre mesure, au cyclisme qui demeurent les disciplines phares qui concentrent le plus de moyens et d’énergies. Il appartient donc aux autorités de multiplier les efforts pour donner plus de visibilité à tous ces autres sports qui peuvent valoir des lauriers au pays ; toute chose qui pourrait encourager davantage les athlètes à s’y investir. C’est le lieu de saluer au passage les efforts du ministère des Sports et des loisirs en matière de bourses de soutien à différents athlètes dont Fabrice Zango. Mais l’arbre ne doit pas cacher la forêt car le plus grand handicap, pour nos athlètes, reste le manque d’infrastructures adéquates pour se préparer au pays. Et l’on peut penser que si Fabrice a réussi son coup, c’est aussi et sans doute surtout parce qu’il est dans de meilleures conditions de préparation en France où il est actuellement doctorant en génie électrique. Son triomphe, à ce si haut niveau de performance, est d’ailleurs et aussi la preuve que l’on peut allier sport et études, pour peu que l’on y mette assez de volonté. Et avec lui, le meilleur pourrait être à venir avec les JO de Paris qui se profilent déjà à l’horizon 2024. Et qui sait s’il ne pourra pas y réaliser enfin son grand rêve de médaille d’or, au plus grand bonheur du peuple burkinabè ? En tout cas, c’est tout le mal qu’on lui souhaite.

Outélé KEITA