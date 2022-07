SACRE DE SADIO MANE AUX CAF AWARDS 2022 : La vérité de la pelouse a triomphé

Et de deux pour Sadio Mané ! Sans surprise, le capitaine de l’équipe nationale du Sénégal a été élu joueur africain de l’année aux CAF Awards 2022 tenus le 21 juillet, à Rabat au Maroc, en marge de la CAN féminine en cours et qui verra s’opposer en finale, le 31 juillet prochain, le pays organisateur et l’Afrique du Sud. Le vainqueur de la CAN 2021 avait pour principaux challengers, son compatriote et gardien de but des Lions de la Teranga, Edouard Mendy, et son ancien camarade du front de l’attaque de Liverpool, l’Egyptien Mohamed Salah. Deux coéquipiers qu’il aura dribblés dans le cœur des fanatiques, pour se hisser au rang de joueur africain de l’année. Un sacre amplement mérité, qui n’aura surpris personne tant l’icône du football sénégalais partait largement avec les faveurs des pronostics. En tout cas, les performances du joueur au cours de l’année écoulée, parlent pour lui. Vainqueur de la Can 2021 au Cameroun après s’être débarrassé, en finale, de son rival égyptien, le capitaine des Lions de la Teranga prendra quelques semaines plus tard un avantage conséquent aux points sur Mohamed Salah, en qualifiant son pays pour la prochaine Coupe du monde au terme de deux matchs épiques joués contre son concurrent direct des Pharaons d’Egypte, en matches de barrages du dernier tour qualificatif zone Afrique.

Au-delà de sa valeur intrinsèque, le couronnement du natif de Bambali répond aussi à la logique du terrain

C’est dire si sur le terrain de la compétition sur le sol africain, le Sénégalais a battu l’Egyptien qui était son principal challenger. Ce, alors même que les deux animateurs du front de l’attaque de Liverpool, qui crachaient tous deux du feu et s’entendaient comme larrons en foire de l’autre côté de l’Atlantique, présentaient le même parcours en club avec les Red, vice-champions de la saison derrière Manchester City et finalistes malheureux de l’UEFA Champions League face au quadra-décuple champion de l’épreuve, le Real de Madrid. Autant dire qu’au-delà de sa valeur intrinsèque, le couronnement du natif de Bambali répond aussi à la logique du terrain. La vérité de la pelouse a donc triomphé. Et ce n’est que justice pour le football, quand on sait l’attachement du public sportif mais aussi des joueurs, à ces distinctions honorifiques censées consacrer les plus méritants. Ce sacre est d’autant plus mérité que deux ans après sa première élévation à ce titre en Egypte, l’international sénégalais n’a rien perdu de sa discrétion ni de son efficacité, en plus d’être un joueur exemplaire sur et en dehors du terrain. Il est aussi connu pour ses œuvres caritatives en faveur des plus défavorisés. A 30 ans, le nouvel attaquant du Bayern Munich qui s’est fixé un nouveau challenge en intégrant le club bavarois, champion d’Allemagne, a prouvé qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde pouvant prétendre, sans fausse modestie, au ballon d’or.

Sadio Mané est un beau champion, un beau ballon d’or africain

Avec son club Liverpool, lors de la saison écoulée, il a non seulement fait preuve de constance dans la performance en se fondant dans un collectif bien huilé, mais aussi fait montre d’un investissement total avec ses coéquipiers ; toute chose qui a permis de maintenir le suspense jusqu’à la dernière journée du championnat anglais. Avec l’équipe du Sénégal, il a non seulement pesé de son talent pour décrocher la consécration continentale et une qualification à la prochaine Coupe du monde, mais aussi montré qu’il était un meneur d’hommes, qui a su forcer la confiance de ses camarades et celle de son entraîneur. C’est dire si les professionnels du football qui l’ont voté comme joueur africain de l’année 2022, ne se sont pas trompés dans leur choix. Et Sadio Mané est un beau champion, un beau ballon d’or africain qui fait la fierté d’un continent qui se reconnaît en lui. A l’image de tous ses prédécesseurs comme le Malien Salif Kéita, le Guinéen Cherif Souleymane, le Congolais Paul Moukila, les Marocains Hamed Faras et Badou Zaki, Les Camerounais Roger Milla, Thomas Nkono, Théophile Abega et j’en passe. Les Algériens Lakhdar Belloumi et Rabah Madjer, le Ghanéen Abédi Ayew Pelé, le Libérien Georges Weah, le Zambien Kalusha Bwalya, l’Ivoirien Didier Drogba, l’Egyptien Mohamed Salah, entre autres, qui sont autant de prestigieux noms qui ont marqué l’histoire de cette cérémonie de distinction qui, bon an mal an, se tient depuis plus d’un demi-siècle. A ce jour, le Camerounais Samuel Eto’o et l’Ivoirien Yaya Touré restent les plus titrés avec chacun quatre distinctions. Puissent, à présent, le parcours et le nouveau sacre de Sadio Mané servir de ferment à l’éclosion de nouveaux talents sur le continent africain.

« Le Pays »