SEMAINE DE POKO : 10 choses qu’un homme attend de sa conjointe ou compagne

Cette semaine, dans la rubrique Semaine de Poko, nous nous sommes intéressés aux attentes d’un homme dans une relation amoureuse. Être en couple signifie affronter les épreuves ensemble, au quotidien, avec une personne qui peut être différente de nous et qui n’a pas forcément les mêmes attentes. Heureusement, à force de côtoyer cette personne qui partage notre vie, on apprend peu à peu à la connaître, à comprendre ce qui l’anime et comment elle est susceptible de réagir face à telle ou telle situation. Si votre relation de couple est récente ou que vous avez affaire à un homme qui, quand il s’agit de communiquer, se mure dans le silence, voici quelques indications pour vous aider à comprendre les différentes attentes d’un homme dans une relation amoureuse.

Une complicité au quotidien

Un homme cherche bien sûr auprès de sa partenaire, un ami ou une amie avec qui se sentir bien. A l’image de la relation qu’il peut entretenir avec ses copains, l’homme a envie de se sentir parfaitement à l’aise avec sa compagne, pouvoir se comprendre sans même avoir besoin de parler, ne pas devoir jouer un rôle ou se cacher, bref… partager de bons moments en toute simplicité !

Du rire et de la bonne humeur

Il est rare de rencontrer de grands adeptes du conflit. De façon générale, les hommes aspirent à un quotidien heureux, apaisé et ne cherchent pas les disputes. Nous restons, au fond de nous, des enfants et il est bon de pouvoir partager des moments de jeux, des blagues ou des fous rires avec son partenaire.

Un respect mutuel

Parmi les différents besoins d’un homme dans un couple, et au même titre que les femmes, les hommes ont la nécessité de se sentir respectés au sein de leur relation. Ils ont besoin d’être entendus, écoutés et que leur avis soit pris en compte dans les petites comme dans les grandes décisions. Les hommes aiment par-dessus tout se sentir utiles et importants au sein de leur couple.

Une connexion physique

L’entente physique est importante dans un couple. Au-delà du sexe, il est essentiel de conserver jour après jour, des gestes d’affection l’un envers l’autre. Les hommes ressentent souvent l’amour de leur partenaire plus facilement par des gestes que par des paroles. Ils ont, tout comme les femmes, besoin de ce contact pour se sentir bien dans leur relation et ne pas avoir l’impression d’être rejeté.

Une oreille attentive

Si certains hommes ont des amis très proches à qui se confier facilement et en toute sincérité, c’est souvent vers leur compagne qu’ils se tournent pour dévoiler certaines craintes, désirs ou projets.

Un homme attend de sa compagne une écoute attentive, sans jugement, afin de pouvoir tout lui dire sans que cela n’affecte son image.

Se sentir rassuré

Le manque de confiance en soi est un mal très répandu. Les hommes, eux aussi, ont besoin de se sentir rassurés. Auprès de leur partenaire, ils espèrent trouver un soutien et ont besoin d’une personne qui les rassure, les complimente et qui sera là dans les bons comme dans les mauvais moments. Les hommes puisent leur force et leur stabilité dans leur relation amoureuse pour avancer plus sereinement dans la vie.

Protéger leur partenaire

Il est fréquent qu’un homme ressente le besoin et l’envie de se positionner en « héros » devant la personne qui partage sa vie. Cette notion selon laquelle l’homme devrait jouer le rôle de protecteur au sein du couple, est encore bien ancrée dans les mentalités, et beaucoup d’hommes souhaitent aujourd’hui encore occuper cette position dans la relation amoureuse.

Partager des passions

Lorsqu’un hobby prend une grande place dans notre vie, il est normal d’avoir envie de le partager avec la personne qu’on aime. Si votre mari est par exemple fan de foot, il voudra très certainement vous inviter au stade de temps à autre. L’un comme l’autre, essayez de montrer un peu d’intérêt pour la passion de votre partenaire si vous sentez qu’il s’agit d’une priorité dans sa vie.

Un moteur pour avancer

Certains hommes font facilement des projets et avancent sans trop se poser de questions, alors que d’autres ont plutôt tendance à vivre au jour le jour et à ne pas trop penser au lendemain. Ce profil d’hommes trouve alors en sa moitié, une personne sur qui s’appuyer, qui le pousse à avancer et à envisager le futur avec envie et détermination.

Un peu d’indépendance

Il existe bien sûr des couples très fusionnels, mais de manière générale, hommes et femmes aiment garder une certaine indépendance. Il ne s’agit pas là de continuer à vivre en célibataire, mais plutôt de conserver des activités à faire seul ou avec ses copains, partager des moments à deux, mais avoir aussi des occupations en dehors du couple.

Il existe autant de profils d’hommes que de relations amoureuses différentes. Les règles précédemment citées ne s’appliquent donc pas forcément et complètement à votre compagnon. Vous y retrouverez cependant peut-être quelques traits de son caractère et certaines de ses attentes pour vous aider à mieux comprendre ce que votre homme recherche dans une relation de couple.

